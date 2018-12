Stiri pe aceeasi tema

- Bannere cu mesaje de protest fata de Jandarmerie si PSD au fost afisate, sambata, in timpul ceremoniilor din Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca, organizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Mai multe persoane s-au intors cu spatele in momentul defilarii jandarmilor, scrie Mediafax. Bannere cu mesaje…

- Compania aeriana TAROM introduce, incepand de anul viitor, doua noi curse directe: Oradea - Milano (Bergamo) si Oradea - Barcelona (El Prat) si retur. Astfel, operatorul aerian se intoarce in Oradea dupa 15 ani. Operarea curselor va incepe din 25 martie 2019, iar biletele de avion pot fi cumparate…

- Facebook isi va mari de patru ori spatiul sediului central din Dublin, ceea ce ii va permite sa isi creasca de peste doua ori numarul angajatilor, care depaseste in prezent 4.000 de persoane, transmite Reuters. Compania a anuntat joi ca aceasta extindere ii va oferi spatiu suficient pentru…

- PayU Romania estimeaza ca 35% din valoarea totala a tranzactiilor procesate va proveni din platile facute cu un card in rate fara dobanda, scrie news.ro. "Nu mai este o surpriza ca Black Friday este evenimentul cel mai asteptat in e-commerce. Daca luam in calcul valoarea totala a cumparaturilor…

- Trei ani au trecut de la una din cele mai mari tragedii din istoria recenta a Romaniei – incendiul din clubul Colectiv. Dupa seara de 30 octombrie 2015, 64 de tineri au murit, iar alti aproape 200 au fost raniti.

- Transportul public de persoane intre Bucuresti si localitatile din Ilfov va fi suspendat, incepand cu data de 31 octombrie, din cauza faptului ca nu mai exista nicio autoritate care sa reglementeze aceasta piata, informeaza Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania. Totodata,…

- Digi | RCS & RDS, lider pe piața operatorilor de televiziune prin cablu, dar și pe segmentul de servicii de internet fix, participa la Angajatori de Top cu o oferta de peste 300 de locuri de munca vacante pentru domeniile: vanzari, divizia de telefonie mobila, IT, logistica, dezvoltare rețea și mentenanța,…

- Compania de telefonie mobila Vodafone a anunțat ca va concedia 1.700 de angajați de la centrele de servicii din Romania, Egipt si India. Serviciile pe care le prestau aceștia vor fi prestat in viitor de roboți scrie Agerpres citand Financial Times. Viitorul director general al companiei,…