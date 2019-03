Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii PNL Lucian Bode si Marius Bodea au anuntat, in Parlament, fupa votarea comisiei de ancheta privind situatia de la TAROM, ca, incepand de vineri, toate aeronavele operatorului statului pot ramane la sol, in conditiile in care nu exista un Consiliu de Administratie, iar mandatul managerului…

- Marius Bodea afirma, intr-un comunicat de presa, ca TAROM poate ramane in zilele urmatoare fara certificatul de operator aerian emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana din cauza faptului ca "guvernul a provocat o criza in conducerea companiei". Bodea a precizat ca ministrul Transporturilor…

- Maine, 21 martie, inceteaza de drept mandatul Directorului General al TAROM, iar un interimar nu poate fi numit din cauza faptului ca operatorul aerian detinut de statul roman nu mai are nici Consiliu de Administratie! Pe cale de consecinta, in lipsa unui „Accountable Manager", in cazul de fata un Director…

- Concret, la 26 februarie 2019, Adunarea Generala Extraordinara de la Transelectrica a votat impotriva majorarii cu 18 milioane lei a capitalului social al filialei SMART SA, societate la care Transelectrica detine aproximativ 70% din actiuni, iar Ministerul Economiei 30% din capitalul social.…

- Adunarea Generala a Actionarilor societatii Electrocentrale Constanta SA, avand in vedere prevederile Legii Societatilor nr. 31 1990, in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor Ordinului ministrului Energiei nr. 230 21.12.2018, a decis, la sfarsitul anului trecut, in prezenta actionarilor, revocarea…

- "Consiliul de Administratie al filialei din Romania a societatii RCS & RDS S.A. a fost informat cu privire la demisia domnului Ioan Bendei (vicepresedinte si administrator executiv in cadrul Consiliului de Administratie), care a decis, din motive personale, sa renunte la pozitia detinuta in cadrul…

- ​Ioan Bendei, vicepreședinte și administrator al RCS&RDS, și-a prezentat marți demisia din cadrul Consiliului de Administrație al companiei, decizie luata 'din motive personale', se arata într-un comunicat pe burs[ al grupului DIGI. Ioan Bendei va ramâne în cadrul DIGI,…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii BTT Perla Costinestiului din data de 12.11.2018 a votat unele modificari. Astfel, s a decis completarea componentei Consiliului de Administratie ca urmare a incetarii la data de 29.11.2018 a mandatului lui Catalin Mihail Caracostea, conform O.U.G.…