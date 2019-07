Dezastru la Hotelul Traian ! Celebrele saloane ale hotelului construit de Gustav Eiffel la Iași, distruse de soția lui Vasile Pușcașu Imaginea aristocrata și interioarele clasice și rafinate ale Hotelului Traian din Iași sunt amintire. Amenajarile moderniste și chicioase la care a recurs noul administrator au avut darul de a ingropa eleganța saloanelor acestui hotel, dandu-i un aer de cafenea destinata cocalarilor și pițipoancelor. Cea care a venit cu ideea de a desființa clasica amenajare, inlocuind-o cu o cromatica papagaliceasca este chiar soția lui Vasile Pușcașu. Totul fara avizul comisiei de Cutura. Bravo, Pușcașu! Ai Uni(c)stil! Hotel Traian salonul alb 1 of 2 Hotel Traian salonul alb in trecut Hotel Traian salonul alb… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In conversatiile noastre cu trecutul, nu putem sa trecem cu vederea unul dintre obiectivele emblema : Cetatea Aradului, una dintre cele cinci fortificatii de tip vauban din Romania Fortificatia de la Arad este singura cetate din Transilvania construita in a doua jumatate a secolului…

- Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a transmis, joi, dupa o inspecție in teren, ca lucrarile de pe strada Crișan, din oraș, avanseaza și urmeaza sa se realizeze stratul asfaltic. ”Pe strada Crișan, lucrarile avanseaza; in perioada urmatoare se va trece la realizarea stratului asfaltic”, spune…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a fost lansat site-ul "Iasi, capitala de razboi" ce contine si o sectiune dedicata eroilor care si-au pierdut viata in timpul Primului Razboi Mondial. Mihai Chirica a declarat presei…

- In acest an, 8 absolvenți ai liceelor din Ungheni nu vor susține examenele de bacalaureat la limbile straine. Aceștia sunt eliberați, avand nota 10 din oficiu, pentru ca au susținut, pe parcursul invatamantului general, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice…

- In acest an, 8 absolvenți ai liceelor din Ungheni nu vor susține examenele de bacalaureat la limbile straine. Aceștia sunt eliberați, avand nota 10 din oficiu, pentru ca au susținut, pe parcursul invatamantului general, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice…

- Ceremonia de absolvire a Promoției anului 2019, promoția cu numarul ”100” a Colegiului ”HCC” din Alba Iulia, a avut loc joi, 30 mai, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia Elevii din clasa a XII-a a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia au organizat, joi, la Casa de…

- Presedintele Klaus Iohannis viziteaza, vineri, Sinagoga evreiasca din Cetatea Timisoarei. In momentul in care se apropia de Sinagoga, un trecator a strigat "Jos Iohannis", iar seful statului a replicat "Fiecare cu parerea lui". Sinagoga din Timisoara se afla intr-un proces de restaurare, cu bani atat…

- Ciprian Sicoe, elev in clasa a IX-a la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud a obținut premiul I la Olimpiada Naționala de Geografie. Alți patru elevi din județ au obținut mențiuni in cadrul aceleiași olimpiade, desfașrate la Targu Mureș, in perioada 29 aprilie – 5 mai. Au trecut doar cateva zile…