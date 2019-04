Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a ratat calificarea la turneul Final4 al Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa de echipa franceza Metz Handball, cu scorul de 23-22 (11-9), duminica, in deplasare, in mansa...

- *Selectionata Romaniei a fost surclasata de echipa Spaniei, cu scorul de 48-18 (31-11), miercuri, la Campionatul European de rugby Under-20 de la Coimbra (Portugalia). ''Stejareii'' au pierdut al doilea meci din competitie, dupa 7-8 cu Olanda in partida de debut. * Metz…

- Fanii lui Real Madrid si-au pierdut rabdarea, dupa ce echipa lor favorita a fost eliminata de Ajax Amsterdam in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Suporterii i-au cerut demisia presedintelui Florentino Perez, pe care il considera principalul vinovat pentru faptul ca formatia lor nu mai are nicio…

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a fost invinsa sambata, pe teren propriu, de Gyor ETO, detinatoarea Ligii Campionilor, cu scorul de 27-25 (14-10), si in partida retur din grupa a II-a.

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti intalneste, sambata, de la ora 15:00, in Sala Polivalenta din Capitala, formatia maghiara Gyori Audi ETO KC, intr-o partida contand pentru grupele principale ale Ligii Campionilor.

- CSM Bucuresti, campioana Romaniei la handbal feminin, a invins in deplasare formatia germana Thuringer HC cu scorul de 30-18 (17-12), intr-un meci disputat duminica in cadrul grupei 2 principale a Ligii Campionilor. Germancele au condus doar in startul meciului cu 2-0 si apoi cu 4-2, in…

