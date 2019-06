Stiri pe aceeasi tema

- Dezastru in Aeroportul Otopeni. Pe cel mai mare aeroport al tarii, pasagerii au parte de-o primire in stil pur romanesc. Cum ies pe usa terminalului, dau de o autogara, organizata in parcare.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a gasit „o mizerie de nedescris” la aeroportul Henri Coanda, in timpul unei vizite neanunțate. El susține ca „romanii merita un altfel de management”.

- Santierul Naval Constanta SA se numara printre cele mai mari santiere de constructii, reparatii si conversii nave din Europa. La conducerea sa au fost lideri care au fost profesionisti, au stat ani de zile la carma societatii si si au lasat amprenta peste navele care traverseaza marile si oceanele pana…

- Achiziția brandului Billa de catre francezii de la Carrefour dau mari batai de cap celor de Kaufland. Retailerul german se afla pe primul loc in piața dupa cifra de afaceri, insa lucrurile se pot schimba oricand.

- Standard Liege, cu mijlocașul Razvan Marin, 22 de ani, integralist, a pierdut categoric cu Club Brugge, 0-4, acesta fiind primul eșec din play-off. Romanul a primit banderola in minutul 77, dupa inlocuirea lui Carcela, Standard suferind La prima partida dupa oficializarea transferului la Ajax, Razvan…

- Maria Ghiorghiu și-a informat cititorii ca ar urma un dezastru in care va fi implicat și un bloc. Mai exact, un dezastru asemanator unui incendiu. "In aceasta dimineața, ma trezește o lumina alba și stralucitoare care-mi lumineaza inspre Rasarit un bloc de doar cateva etaje, (pana la 4-5 etaje…

- Premierul britanic Theresa May a recunoscut luni ca inca nu are suficient sprijin in Camera Comunelor pentru aprobarea acordului de retragere a Regatului Unit din UE, respins deja de doua ori masiv la vot, prin urmare nu va supune deocamdata acest acord unui nou vot in legislativ, dar miercuri parlamentul…

- Presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, a avertizat, luni dupa-amiaza, ca premierul Theresa May nu poate supune votului proiectul de acord Brexit in forma care a fost deja respinsa de parlamentari.John Bercow a atras atentia ca ar putea bloca organizarea unui nou vot pe tema Acordului…