- Ploile torentiale si inundatiile au distrus statiunea turceasca Bodrum, vizitata si de multi turisti romani. Torenti puternici s-au format pe sosele si au luat pe sus masini, dar si mobilierul stradal. Zeci de oameni blocati in mijlocul apelor au fost salvati cu barca. Altii s-au refugiat in magazine…

- Vanturile violente si ploile abundente, care au facut cel putin 20 de victime in aceasta saptamana in Italia, au distrus de asemenea zeci de hectare de padure, in special in nordul tarii, au anuntat...

- Ploile torentiale si vantul puternic au provocat inundatii in Austria. Activitatea unei hidrocentrale de pe raul Drau a fost afectata, dupa ce apele involburate au distrus o parte din fundatia unui stalp al barajului.

- Precipitatiile intense din ultimele zile au provocat moartea unui pompier si numeroase pagube in provincia Malaga, din sudul Spaniei. Zeci de familii au fost nevoite sa isi paraseasca, temporar, locuintele. Guvernul de la Madrid va aloca fonduri speciale pentru reparatiile caselor si refacerea infrastructurii.…

- Cel puțin 141 de persoane și-au pierdut viețile in urma inundațiilor din Nigeria, ce au fost provocate de ploile torențial din ultima perioada. Meteorologii au, insa, vești proaste, intrucat la mijlocul saptamanii este posibil ca vremea severa sa se intensifice.

- Vremea se schimba radical in urmatoarele zile, iar un val de precipitatii dinspre Oceanul Atlantic va lovi Romania. Meteorologii spun ca toamna isi va face simtita prezenta, iar temperaturile vor scadea brusc si cu 10 grade.

- Meteorologii atenționeaza ca de azi dupa amiaza vin ploi puternice in aproape toata țara. Sunt prognozate averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Ploile vor avea si caracter torential si vor fi conditii de grindina.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis marti mai multe atentionari Cod galben de inundatii, valabile pana marti, la miezul noptii, pe rauri din opt judete din partea de vest si sud-vest a tarii.