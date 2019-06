Dezastru într-un oraș plin de turiști: “Se scufundă încet” In scurt timp insa, lucrurile se schimba. Centrul orasului laguna este invadat de turisti - multi dintre ei coborand din uriase vase de croaziera, scrie ProTV. Prezența vapoarelor imense, care ridica valuri pe canale si potopul de oaspeti care se revarsa au agravat, in ultimii ani, problemele orasului care traieste intr-un echilibru precar cu marea. In urma cu doar cateva zile. Un vas de croaziera de 65.000 de tone, scapat de sub control, a lovit cheiul si o ambarcatiune mult mai mica, acostata la mal. Este un miracol ca in urma acestui episod doar cateva persoane au fost ranite usor. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

