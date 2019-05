Stiri pe aceeasi tema

- Ploile abundente din ultimele zile au provocat inundații grave in multe localitați din țara. Zeci de gospodarii au fost inundate și mulți oameni au fost evacuați din locuințele lor. Un numar de 32 de localitati din 10 judete - Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramures,…

- Zece gospodarii din localitatea Camarzana au fost inundate ca urmare a scurgerilor de pe versanti, a informat marti, printr-un comunicat de presa, Institutia Prefectului Satu Mare, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a convocat sedinta extraordinara…

- Patru persoane din localitatea Suseni - doua femei, un barbat si un bebelus de patru luni - au fost evacuate din locuinta de pompieri, in noaptea de luni spre marti, din cauza inundatiilor care au afectat imobilul, apa intrand in alte zeci de pivnite din sat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- In urma precipitațiilor abundente care au avut loc in dupa-amiaza zilei de ieri, 18 mai, mai multe gospodarii particulare din raioanele Drochia, Florești, Rișcani, Ocnița și Ungheni au fost afectate. Totodata, mai multe terenuri agricole au fost distruse, iar in localitatea Redi – Cereșnovaț apa a deteriorat…

- Aproape 40 de oameni au fost evacuați din calea apelor in județul Bistrița-Nasaud, iar șase familii din Mureș s-au autoevacuat la rude, in urma ploilor din noaptea de miercuri spre joi. Au fost inundate peste 100 de case, aproape 400 de curți și peste 50 de beciuri.Potrivit reprezentanților ...

- Sase familii din comuna Hodosa si-au parasit casele in urma inundatiilor produse de ploile torentiale cazute miercuri seara, dar si in noaptea de miercuri spre joi, pe raza judetului Mures, iar in cele noua localitati afectate au fost inundate sute de gospodarii, o scoala si zeci de beciuri. Inspectoratul…

- Ploile torentiale au produs avarii retelelor electrice, lasand fara curent electric peste 2.000 de consumatori din judetul Bacau, Romania. In Vaslui, zeci de locuinte si curti au fost inundate, iar pe doua drumuri circulatia este ingreunata.

- Cinci gospodarii din localitatea Magura Ilvei si doua portiuni din drumul judetean 172 D au fost inundate duminica noaptea, din cauza ploilor abundente. Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta din zona intervin pentru evacuarea apei.