- PNL, principalul partid de Opozitie, a scazut putin, in timp ce USR are o crestere spectaculoasa - aproape 5 procente, depasind partidul lui Dacian Ciolos. Explicatia? Pozitionarea la referendumul pentru familia traditionala din octombrie. Cifrele sondajului IMAS pe luna octombrie comandat de USR: PSD…

- E doliu in lumea politicii si a sportului, dupa ce fostul secretar de stat de la Ministerul Tineretului si Sportului, Mihai Ispas, a murit, anunța Realitatea Tv. Fostul rugbyist avea 54 de ani.Dosarul Tariceanu – consecințe politice (analiza) Oficialii de la Federația Romana de Rugby…

- PSD a reusit sa creasca patru procente de la o luna la alta, arata un sondaj realizat de IMAS la comanda USR si obtinut de Adevarul. Partidul condus de Dragnea are aproape 32%. PNL, principalul partid de Opozitie, a scazut putin, in timp ce USR are o crestere spectaculoasa - aproape 5 procente, depasind…

- "Consecintele protestului sustinut si incurajat de partidele de opozitie si de gruparile #rezist de vineri seara se contabilizeaza in zeci de persoane spitalizate", a declarat vicepresedintele ALDE. El a completat ca dreptul cetatenilor la libera exprimare nu poate fi ingradit, dar nu poate…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat, sambata, ca presedintele Klaus Iohannis, Dan Barna, Dacian Ciolos, Eugen Tomac si Ludovic Orban ar trebui sa isi ceara public scuze, pentru ca declaratiile lor in spatiul public au incurajat la violente, "au incitat pur si simplu''.…