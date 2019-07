Stiri pe aceeasi tema

- Tornada a avut la sol un diametru de cateva sute de metri, scrie antena3.ro. Citeste siVijelii si ploi torentiale in mai multe zone din tara. Turisti blocati de viitura in Alba. Tornada in Timis A scos copaci din radacini, a luat pe sus masini si a smuls acoperișurile mai multor cladiri.…

- Sase oameni au murit si peste 120 au fost raniti, dupa ce o tornada a lovit orasul Kaiyuan, din China. Tornada a avut la sol un diametru de cateva sute de metri. A scos copaci din radacini, a luat...

- O explozie puternica s-a produs, miercuri seara, in Viena, iar o bucata de fațada și doua etaje ale unei cladiri au fost complet spulberate. Patru persoane au fost ranite grav in expplozia care pare...

- Cand si-a dat seama ca nu poate fugi, a hotarat sa ramana pe loc si sa filmeze, scrie a1.ro. Si a scapat nevatamat: si-a pierdut doar sapca, iar masina sa s-a umplut de praf si resturi, deoarece vantul ii deschisese usile. Citeste si Tornada puternica la granita Romaniei VIDEO Cercetatorul…

- O crima socanta a avut loc miercuri seara in cartierul Militari din Bucuresti. O tanara de 19 ani a fost ucisa de iubitul ei, un baiat de 26 de ani. Criminalul și-a recunoscut fapta in fața oamenilor legii.

- Primele imagini cu momentul in care un autocar a fost luat de tornada ieri, in judetul Calarasi. Filmarea a fost facuta de unul dintre cei 39 de pasageri care se aflau in autocar in acel moment, scrie digi24.ro.

- Un calator a surprins momentul in care autocarul surprins de tornada care s a abatut ieri asupra judetul Calarasi a fost rasturnat pe camp. In imaginile surprinse de calator se observa cum tornada se apropie de autocar si in scurt timp se creeaza panica printre pasageri. Reamintim ca, un accident rutier…

- E furtuna violenta in zona Autostrazii Soarelui. Multi soferi inainteaza cu greu prin ploaia torentiala si vantul puternic. Conform autoritaților din Calarași un autocar ar fi fost rasturnat de rafalele puternice de vant și a fost activat codul rașu de intervenție.