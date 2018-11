Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lui Tintean, aceasta situatie impune o noua rectificare bugetara. "Am ridicat problema celei de-a doua rectificari bugetare, care se pare ca, totusi, va fi, datorita faptului ca UAT-urile si primariile au primit o promisiune de la Guvernul Romaniei, ca atunci cand se va incheia anul…

- Intalnire importanta la Guvernul Romaniei.Ministrul Municii, Lia Olguța Vasilescu, și ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, au, in aceste momente o intalnire cu sindicaliștii și cu patronatele din Romania, conform Romania TV. Discuțiile vin in contextul in care ministrul Municii a anunțat…

- Ministrul de Finante spune ca se gandeste la o formula legala prin care preturile sa fie fixe la pompa timp de un an, dupa ce se va elimina supraacciza, tocmai pentru ca romanii sa simta scaderea tarifelor. "Romania este printre tarile cu nivel ridicat de taxare- de 50%, daca nu ma insel,…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, spune ca este o varianta de lucru inghețarea salariilor din 2019, așa cum reiese din documentul prezentat de liberalul Florin Cițu, dar asta ar presupune inclusiv aplicarea mai rapida a Legii Salarizarii, adica in 2020, nu pana in 2022."Face o confuzie…

- L. Dragnea:"rezultatul referendumului nu e un esec al PSD" Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma ca rezultatul referendumului pentru redefinirea familiei în Constitutie nu reprezinta un esec al partidului, deoarece PSD nu a organizat referendumul, ci a facut doar o campanie de informare…

- Apicultorii sunt indignati de af¡rmatiile lui Valeriu Tabara Federatia Asociatiilor Apicole din Romania ROMAPIS isi exprima dezacordul fata de o pozitie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, Valeriu Tabara, pe tema pesticidelor din clasa neonicotinoidelor, exprimata public, potrivit…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, propune diferentierea tipurilor de asigurare in functie de suma platita de fiecare persoana pentru CASS. El a declarat, la o conferința pe teme de sanatate, ca Romania nu are sau nu mai are nevoie de o abordare contabila, care este foarte nociva, atunci cand…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, marti seara, ca o scrisoare prin care se convoaca o sedinta CSAT, semnata de o treime din membrii Consiliului, a ajuns la Cotroceni. "Iohannis nu lasa nimic fara sa blocheze. Acum blocheaza rectificarea bugetara? De ce? Pentru ca unii sa cheltuie in…