- Federica Mogherini, Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramâne puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, în pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie începutul sfârsitului…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA.

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Dispoziţiile privind perioada…

- Michel Barnier a explicat ca domeniul serviciilor financiare nu va fi inclus in eventualul acord comercial cu Marea Britanie."Nu exista niciun acord comercial care sa includa servicii financiare. Nu exista asa ceva", a declarat Michel Barnier, citat de cotidianul The Guardian.Acest…

- Consiliul Global al Politicilor de Business din cadrul A.T. Kearney a lansat dupa o analiza minutioasa principalele zece predictii pentru anul 2018, cu ramificatii in tehnologie, sanatate, politici globale si mediu de business. Printre predictii, se numara atingerea suprematiei cuantice.…

- Marea Britanie trebuie sa obțina cat mai repede un acord in privința unei perioade de tranziție post-Brexit pentru a evita grave repercusiuni asupra economiei, avertizeaza joi Comisia pentru controlul Trezoreriei a Camerei Comunelor, relateaza AFP.

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile Uniunii Europene, afirma diplomati, in timp ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut apel la unitate, in contextul in care, noteaza Reuters, state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea…

- Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor cu Marea Britanie și pregatirea reuniunii Consiliului European Art. 50 din 15 decembrie. Negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a prezentat evaluarea Comisiei Europene cu privire la stadiul negocierilor la momentul actual…

- Marea Britanie nu va plati Uniunii Europene nicio suma la momentul Brexit, ci va continua sa se comporte ”ca și cum ramane stat membru”, respectandu-și in continuare toate obligațiile financiare asumate, chiar și in situația in care acestea vor ajunge la scadența peste zeci de ani, arata textul in lucru…

- Marea Britanie trebuie sa respecte ''intreaga legislație a UE, inclusiv pe cea noua'', sa-și achite contribuțiile care ii revin la facturile UE și sa accepte supravegherea judiciara in timpul perioadei de tranziție dupa Brexit, a afirmat vineri la Bruxelles președintele Consiliului European, Donald…

- Marea Britanie va avea nevoie de o "noua paradigma" pentru a vinde servicii financiare Uniunii Europene dupa Brexit, intrucat acordurile comerciale pe care UE le are cu tarile straine nu sunt suficient de complexe, a declarat ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, relateaza agentia Reuters.…

- Jumatate dintre britanici sunt in favoarea unui al doilea vot pe tema parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie si o treime sunt de parere ca le va fi mai rau din punct de vedere financiar in afara celui mai mare bloc comercial din lume, potrivit unui sondaj de opinie. Sondajul, publicat…

- Migrația neta in Marea Britanie a scazut drastic in primele 12 luni de dupa referendumul de anul trecut cu privire la Brexit, iar peste trei sferturi din aceasta scadere a rezultat din creșterea numarului de cetațeni ai Uniunii Europene care au plecat din Regatul Unit și diminuarea sosirilor, releva…

- Politicieni din opoziție și media din Marea Britanie au acuzat-o pe șefa guvernului de la Londra, conservatoarea Theresa May, ca se supune cererilor Uniunii Europene (UE), dupa ce in presa au aparut relatari potrivit carora ea și-a marit oferta pentru UE in scopul de a rezolva problema legata de…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a cerut marți Uniunii Europene și Marii Britanii sa negocieze ''rapid'' și ''fara animozitate inutila'' asupra ieșirii Regatului Unit din blocul comunitar.

- Bancile din Europa continentala și-au redus expunerile la Marea Britanie de la votul din 23 iunie 2016, in favoarea ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, și sunt ingrijorate in privința legalitații tranzacțiilor transfrontaliere dupa Brexit, se arata intr-un raport al Autoritații Bancare…

- Prim-ministrul britanic Theresa May le va adresa un avertisment liderilor Uniunii Europene, la summitul de vineri de la Bruxelles, in legatura cu 'state ostile precum Rusia' si va promite ca Marea Britanie isi va mentine angajamentul fata de securitatea europeana dupa Brexit, noteaza vineri BBC News,…

- In timp ce politicienii britanici se lupta sa ajunga in 2018 la un acord care va reduce ingrijorarile mediului de afaceri cu privire la Brexit, pentru unele industrii acest acord va veni prea tarziu. Potrivit unor surse din mediul bancar citate de Bloomberg, in absenta unor modificari spectaculoase,…

- Marea Britanie isi va onora angajamentele asumate ca stat membru al Uniunii Europene, insa cifrele exact privind suma pe care Londra o va plati pentru Brexit sunt supuse negocierilor, a afirmat marti un...

- Potrivit unor surse din mediul bancar citate de Bloomberg, in absenta unor modificari spectaculoase, marile banci globale vor incepe sa isi puna in aplicare planurile de relocalizare la inceputul anului urmator, pentru a fi sigure ca vor avea noi birouri in interiorul Uniunii Europene in momentul…

- Marea Britanie își va înainta propunerile pentru rezolvarea obligațiilor sale financiare fața de Uniunea Europeana pâna la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finanțe Philip Hammond, potrivit Reuters, via Agerpres. Liderii UE i-au transmis vineri…

- Intrebat vineri, in cursul unei conferinte de presa, daca a fost stabilit un termen de doua saptamani pana la care Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari sau concesii privind obligatiile financiare, Michel Barnier a raspuns simplu: "Da". Potrivit estimarilor, Marea Britanie trebuie…

- Negociatorii pentru Brexit ai Marii Britanii și ai Uniunii Europene se intalnesc joi pentru o noua runda de negocieri pentru stabilirea condițiilor ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar, pe fondul problemelor din guvernul condus de premierul Theresa May, relateaza dpa. Marea Britanie,…

- Plațile anuale nete ale Marii Britanii catre bugetul Uniunii Europene au scazut in 2016 la 9,4 miliarde de lire sterline (12,4 miliarde de dolari) - cel mai redus nivel din ultimii patru ani - fața de 10,5 miliarde de lire sterline in 2015, arata datele prezentate marți de Oficiul Național de Statistica…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon cauta sa obtina confirmarea ca Marea Britanie doreste sa ajunga pana la finalul anului la un acord cu Uniunea Europeana privind perioada de tranzitie post-Brexit, potrivit unei scrisori trimise premierului britanic Theresa May si data publicitatii vineri de executivul…

- Premierul britanic Theresa May a refuzat sa garanteze, miercuri, ca parlamentarii vor putea sa voteze in privinta unui acord de Brexit inainte de iesirea tarii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul The Independent. Theresa May a participat la o audiere in Camera Comunelor in legatura…

- Negociatorul-șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu exclude posibilitatea unei perioade de tranziție, pâna la sfârșitul lui 2020, pentru a menține relațiile dintre Marea Britanie și Uniunea Europeana, transmite AFP, preluata de Agerpres .

- Negociatorul-șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, s-a referit la o posibila perioada de tranziție pana la sfarșitul lui 2020 pentru a menține relațiile dintre Marea Britanie și Uniunea Europeana, potrivit unui interviu publicat luni de cotidianul francez Les Echos, transmite AFP. "În…

- Cetatenii britanici care locuiesc in Spania vor putea sa ramana in tara chiar si in cazul in care Marea Britanie si Uniunea Europeana nu vor ajunge la un acord de Brexit, a anuntat duminica ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis. "Sper ca va fi un acord (de Brexit). Daca nu va fi, atunci…

- Premierul britanic, Theresa May, a facut publica o scrisoare deschisa adresata direct cetatenilor Uniunii Europene care traiesc in Regat, prin care a tinut sa-i asigure, din nou, ca le vor fi respectate drepturile. Aceasta a descris pe scurt modul in care va functiona sistemul de acordare a rezidentei:…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, joi, ca sunt semne "incurajatoare" de progres in privinta negocierilor pentru Brexit si a sugerat ca discutiile privind un viitor acord comercial intre Marea Britanie si Uniunea Europeana ar putea incepe in luna decembrie, relateaza site-ul BBC News.…

- Un acord intre Londra și Bruxelles cu privire la drepturile cetațenilor Uniunii Europene aflați in Marea Britanie dupa Brexit este la 'o aruncatura de baț', a estimat premierul britanic Theresa May, inaintea summitului UE care incepe joi seara la Bruxelles, transmite dpa. Într-o scrisoare…

- Timpul se scurge si nu exista inca niciun acord referitor la circulatia libera a medicamentelor intre Marea Britanie si restul Uniunii Europene, potrivit Bloomberg. O multime de probleme, printre care consilierea cu privire la transferul produselor si la testarea lor in regiune, inca nu…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, se deplaseaza luni dupa-amiaza la Bruxelles pentru un dineu cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pe tema negocierilor privind iesirea din Uniunea Europeana. Intrebat despre intrevedere, Jean-Claude Juncker a declarat, potrivit cotidianului…

- Premierul britanic, Theresa May, ajunge astazi la Bruxelles pentru intalniri cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Se incearca astfel deblocarea negocierilor pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Marea Britanie trebuie sa se angajeze ca va plati ceea ce datoreaza Uniunii Europene pentru ca negocierile privind viitoarea relație post-Brexit cu blocul comunitar sa poata incepe, a declarat, vineri, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit Agerpres.

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a facut apel joi la celelalte 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) sa "recunoasca progresele" obținute in negocierile de "divorț" dintre Marea Britanie și blocul comunitar și sa treaca la urmatoarea etapa a acestor tratative,…

- Premierul britanic vorbește in premiera despre un plan de rezerva in privința statutului cetațenilor Uniunii Europene din Marea Britanie dupa Brexit. Nu sunt excluse negocieri separate cu statele membre, daca Londra și Bruxelles-ul nu ajung la un acord.

- Ministrul de Finanțe al Marii Britanii, Philip Hammond, a anunțat astazi ca zborurile dintre insula și Uniunea Europeana ar putea fi suspendate in ziua declanșarii Brexit, relateaza The Telegraph. Oficialul de la Londra a spus ca „in teorie admisibil” ca toate zborurile dintre țarile Uniunii Europene…