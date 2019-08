Dezastru in judetul Tulcea. Zeci de tone de deseuri animale si faina proteica in flacari. Hala distrusa de foc

Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii Sectiei de pompieri Macin au fost solicitati sa intervina in localitatea Vacareni, in urma producerii unui accident rutier.Un autoturism a fost implicat in accident. In urma accidentului au rezultat 6 victime, din care doua prezinta semne incompatibile cu viata 1 femeie si 1 copil .Se intervine…

- In apropiere de miezul noptii Sectia de pompieri Macin a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD si opt subofiteri, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un adapost pentru animale in localitatea Vacareni, din judetul Tulcea.Florentin Daciu,…

- Un echipaj de pompieri din cadrul Statiei Babadag a fost solicitat sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata in aceasta noapte.Florentin Daciu, purtatorul de cuvant al ISU Delta Tulcea, spune ca focul a cuprins o suprafata de aproximativ cinci hectare in apropierea localitatii…

- In jurul orei 23:30, pompierii din cadrul Statiei Babadag au fost alertati cu privire la un incendiu de miriste ce se manifesta in zona localitatii Lastuni.Florentin Daciu, purtatorul de cuvant al ISU Delta Tulcea, spune ca "au raspuns apelului sase subofiteri, care s au deplasat la locul interventiei…

- Salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina in localitatea Mahmudia pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o pensiune.Florentin Daciu, purtatorul de cuvant al ISU Delta Tulcea a declarat ca "pompierii au raspuns solicitarii cu trei autospeciale…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pentru a preveni aparitia unor fisuri in lucrarea de aparare impotriva inundatiilor, ca urmare a cresterii cotelor apelor Dunarii, autoritatile au instituit pe digul sosea Macin ndash; Smardan DN22 E87 , in judetul Tulcea,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pe DN22E intre localitatile IC Bratianu si Garvan. Potrivit ISU, Sectia de pompieri Macin intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta…