Intervenția pompierilor a evitat un potențial dezastru la Lipova. Ei au reușit sa evacueze saci cu azotat de amoniu, care ar fi putut provoca o explozie devastatoare, din anexa in flacari a unei case. In aceasta dimineața, in jurul orei 11:00, a fost anunțat un incendiu la o anexa a unei case particulare in orașul […]