- Investitorii au vândut luni din acțiunile deținute și au migrat spre siguranța obligațiunilor în condițiile în care apetitul la risc a scazut din cauza temerilor privind o recesiune în Statele Unite, transmite Reuters, adaugând ca randamentele bondurilor au scazut brusc. …

- Manfred Weber: Totul incepe cu a-i asculta pe oameni Manfred Weber. Foto: epp.eu/structure/presidency. Candidatul Partidului Popular European pentru presedintia Comisiei Europene, Manfred Weber, spune ca politicienii europeni ar trebui sa ia în considerare îngrijorarile cetatenilor.…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a inceput anul 2019 in crestere, stimulat de o relansare a pretului lactatelor precum si de majorarea preturilor la uleiuri vegetale si zahar, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza Reuters.…

- Rusia transmite ca SUA incalca de mulți ani Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF) prin instalarea de sisteme balistice in Romania. Kremlinul susține ca NATO a instalat arme nucleare și in alte țari aliate. Acuzațiile au fost facute de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in cadrul unei…

- Seppuku, suicidul ritual prin eviscerare vulgarizat in Vest ca hara-kiri, a reprezentat intotdeauna o tema populara in literature si teatrul japonez vreme de secole. Teoriile psihologice occidentale nu pot capta intru totul fenomenul deoarece seppuku se integreaza prin excelenta in cultura si traditia…

- Majoritatea romanilor considera ca modificarile recente aduse Codului Fiscal vor avea efecte negative, printre care se numara si majorarea preturilor. Un sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM arata ca 71% dintre romanii apreciaza ca efectele vor fi mai degraba negative. 20% sunt…

- Bursa japoneza a inchis marti in crestere cu 0,96%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 20.555,29 puncte, in crestere cu 195,59 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo, relateaza Agerpres.ro.Seul - Bursa sud-coreeana a…

- ¦ STIINTA SI TEHNOLOGIE: 1. China anunta plasarea, in premiera mondiala, a unei sonde pe „partea indepartata“ a Lunii [ro] [Administratia Spatiala Nationala a Chinei a reusit plasarea cu succes a sondei robotice Chang'e 4 in bazinul Polul Sud-Aitken de pe satelitul natural al Pamantului, cel mai…