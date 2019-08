Stiri pe aceeasi tema

- Situatie scapata de sub control in nordul Angliei, unde sunt inundatii devastatoare. Localnicii spun ca strazile s-au umplut cu apa dupa o ploaie puternica cu grindina, care a durat doar jumatate de ora.

- Vladimir Putin a ordonat miercuri Armatei sa participe la lupta impotriva imenselor incendii de padure care devasteaza de saptamani intregi Siberia, distrugand milioane de hectare și acoperind orașe intregi cu fum, scrie AFP.

- Incendiile de vegetatie din Rusia au afectat 2,3 milioane de hectare de padure, potrivit Agentiei Forestiere Federale, care a precizat ca nu este totusi vorba de o situatie de criza, deoarece suprafata arsa este de doua ori mai mica decat cea din anul 2018, relateaza EFE."Avem mai multe incendii…

- 'Avem mai multe incendii decat in 2018, dar in ce priveste suprafata (afectata ) aceasta este de doua ori mai mica decat anul trecut. Nu exista o criza in ce priveste incendiile in Rusia', a declarat pentru TASS directorul in exercitiu al agentiei, Mihail Klinov. 'Acelasi lucru este valabil…

- Autoritatile din Rusia monitorizeaza incendii de vegetatie care acopera un total de peste 2 milioane de hectare de teren in estul tarii, a informat joi Agentia Forestiera Federala, citata de DPA. Zilele calde de vara, alaturi de o cantitate scazuta de precipitatii, au creat conditiile…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat, astazi, contractul pentru proiectul „Sistem integrat de transport public ecologic in municipiul Suceava”. Contractul a fost semnat cu directorul general al Agenției de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Vasile Asandei. Ion Lungu a declarat ca proiectul presupune achiziționarea…

- Lovitura pentru zeci de milioane de oameni. Aceștia iși vor pierde joburile in urmatoarea perioada, au anunțat specialiștii, care arata ca acest lucru este cauzat de schimbarile climatice. Majoritatea angajaților din Europa nu sunt obișnuiți cu caldura extrema. Saptamana trecuta s-au confruntat cu temperaturi…

- Potrivit directorul Acumularii Stanca-Costesti, Mircea Vucivici, masura deversarii unui volum mai mare de apa, care va fi mentinuta pana sambata dupa-amiaza, s-a impus dupa ce coeficientul de umplere a barajului a ajuns la peste 90% fata de nivelul normal de retentie. Astfel, incepand de joi, din…