- Cei care administreaza balțile ii prind in fiecare zi pe proprietarii de vidanje care varsa mizeria la intamplare, in gurile de canal amplasate de-a lungul drumului. Administratorii balților din zona au gasit, impreuna cu inspectorii de la Apele Romane, o țeava prin care reziduurile se scurg…

- Doi polițiști au fost raniți in urma unui accident de circulație produs in București, pe Șoseaua Alexandriei. Polițiștii se aflau intr-o autospeciala de Poliție, care a fost lovita de o alta mașina condusa de un șofer care nu s-ar fi asigurat la ieșirea de pe o straduța laterala, arata primele date…

- Siegfried Muresan prezinta ca dovada un raspuns oficial al Comisiei din 5 decembrie, care confirma ca Guvernul Romaniei nu a depus pana in acest moment dosarul de finantare. "Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, declara acum doua luni ca dosarul privind modernizarea din fonduri europene…

- Reporter: Domnule doctor, recent ati avut o prezentare la lansarea in Romania a ultimei clasificari psihiatrice a ICD 11 legata de noile adictii comportamentale, retele sociale, jocuri on-line etc. Este cu adevarat o problema chiar atat de mare, cea legata de jocuri? Ovidiu Alexinschi, medic primar…

- Un sofer in varsta de 25 de ani a derapat cu masina in parcarea unui mall din nordul Capitalei si a intrat in doua taximetre care erau oprite, apoi a patruns pe trotuar si a lovit bordura si un ornament metalic, anunta marti Brigada Rutiera a Capitalei.

- CHISINAU, 18 oct — Sputnik, Sergiu Praporșcic. Cei nemulțumiți sunt locuitorii stradelei Criuleni (nr. 8-58) și ai unei parți din strada Moldovița, cartierul Poșta Veche, sectorul Râșcani al Capitalei. Și oamenii au motive întemeiate sa fie atât de nemulțumiți. Strada…

- Un tanar in varsta de 22 de ani din Buzau a comis doua accidente rutiere soldate cu daune materiale, la un interval de timp foarte scurt unul dupa celalalt, a informat monitoruldevrancea.ro . Buzoianul a fost lasat de polițiști sa plece dupa primul incident in trafic, pe DN 2 E85, fiindca i-au pus aparatul…