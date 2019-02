Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie se pregatește sa paraseasca luna viitoare și lipsa unui acord a determinat mai multe țari sa ia masuri de precauție. Țara care nu a participat la niciun razboi in istora sa, Elveția, ofera un numar limitat de permise pentru britanicii care vor lucra in Elveția.

- Elvetia va introduce un sistem de cote care sa permita cetatenilor britanici sa vina si sa lucreze in tara in cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana fara un acord, relateaza Reuters.

- Malta le va oferi britanicilor care traiesc in Malta un permis de sedere pe zece ani care asigura aceleasi drepturi pe care le au in prezent daca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana fara acord, a declarat miercuri premierul Joseph Muscat, relateaza Reuters. Malta vrea sa fie cea mai prietenoasa…

- Jaguar Land Rover (JLR), cel mai mare constructor auto britanic, ar urma sa anunte joi eliminarea a pana la 5.000 de locuri de munca, din cauza scaderii vanzarilor in China si a incertitudinilor cu privire la Brexit, informeaza BBC preluat de Agerpres. Aceste restructurari, care ar viza mai…

- Care sunt așteptarile angajaților și cum se pot adapta angajatorii noilor tendințe ale forței de munca Schimbarile demografice și tehnologice sunt cele doua tendințe majore care transforma forța de munca, constata studiul Deloitte „Vocea forței de munca in Europa”, la care au participat peste 15.000…

- Sub 50% dintre romani mai cred ca apartenența la Uniunea Europeana este un lucru benefic pentru ei. Totuși, doua treimi din populație crede totuși ca Romania a beneficiat de pe urma statului de membru UE, arata rezultatele unui Eurobarometru realizat de Parlamentul European. Scadere puternica Doar 49%…

- Elveția a urmarit cu atenție procedurile Brexit deoarece UE este cel mai mare partener economic al sau. De asemenea, sectorul de mașini-unelte al Elveției a vandut in Marea Britanie marfuri in valoare de aproape 2,5 miliarde de franci elvețieni in 2017, potrivit BBC .