Stiri pe aceeasi tema

- Carnea de porc din 29 de județe din România este interzisa la export, din cauza pestei porcine africane, în urma unei decizii luate joi la nivel european. Potrivit Mediafax, Uniunea Europeana a adaugat, în cadrul unei reuniuni care se desfașoara în aceasta perioada, înca…

- "Nu se va intampla pentru ca stiu cum s-a derulat firul evenimentelor. Sigur ca pesta porcina este nu numai la noi, ci in toata Europa, in lume, a trecut de granita tarilor invecinate. O asociatie din Romania a facut un lobby la Comisia Europeana, solicitand sa fie inrosita toata tara pentru ca atunci…

- "Nu se va intampla pentru ca stiu cum s-a derulat firul evenimentelor. Sigur ca pesta porcina este nu numai la noi, ci in toata Europa, in lume, a trecut de granita tarilor invecinate. O asociatie din Romania a facut un lobby la Comisia Europeana, solicitand sa fie inrosita toata tara pentru ca atunci…

- Ziarul Unirea Prețurile la carnea de porc ar putea EXPLODA din cauza pestei porcine: UE aproape sa interzica exporturile romanești catre alte țari Prețurile la carnea de porc ar putea EXPLODA din cauza pestei porcine: UE aproape sa interzica exporturile romanești catre alte țari Din cauza pestei porcine…

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața, pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș, aproape de intrarea in tunelul de la Cristian. Un autoturism s-a izbit de glisiera mediana. Cel mai probabil cauza accidentului a fost acvaplanarea, dupa ce șoferul autoturismului nu ar fi adaptat viteza la condițiile de…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a acordat saptamana trecuta inca șapte atestate pentru produse tradiționale din județele Galați, Caraș-Severin și Buzau. In județul Galați, producatorul S.C. VERDESI&CO SRL a primit atestat pentru patru produse tradiționale obținute din carne de porc provenita…

- Exporturile de carne au scazut cu 13.500 de tone in 2018, fata de anul 2017, din cauza pestei porcine africane, se arata intr-un raspuns dat de ministrul Agriculturii, Petre Daea, la o interpelare adresata de catre deputatul liberal Sorin Moldovan.

- Aproape 2.400 de metri cubi de material lemnos, in valoare de 586.000 de lei, au fost confiscati de politistii Directiei de Ordine Publica – Serviciul Protectia Fondului Forestier si Piscicol, in urma unei actiuni ce a fost desfasurata saptamana trecuta, in judetul Maramures, anunta IPJ. Activitatile…