- Cel putin 7 persoane au murit si alte 3 au fost ranite dupa ce, duminica, un avion de mici dimensiuni s-a prabusit deasupra unui cartier din orasul Popayan situat in sud-estul Columbiei, conform informatiilor furnizate de pompieri, transmite AFP. "Noua persoane se aflau la bordul avionului,…

- Cea mai scazuta temperatura in judetul Harghita, de la inceputul toamnei, s-a inregistrat vineri, la Miercurea Ciuc, unde mercurul termometrelor a aratat minus 0,5 grade. Meteorologul Ilie Mojic, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu, a precizat, pentru Agerpres, ca este pentru…

- Incepem Tocatorul de stiri, la TV News Buzau. In editia de astazi : a murit Ion Vasile - cati in politica au ajuns mari propulsati de el? Rezultate titularizare, 8000 de profesori interzis sa predea, ne asteapta un an școlar in haos. Vizita in weekend ul trecut a Ramonei Bruynseels, CLM marti, Crang,…

- 1,2 tone de cocaina au fost confiscate in urma unei operațiuni comune a marinei și a forțelor aeriene columbiene desfașurata in apele Pacificului. Drogurile urmau sa ajunga in Panama, Mexic si Statele Unite. Autoritatile au intervenit dupa ce au primit informatii despre plecarea unei nave din zona Punta…

- Tineri teribiliști! Prinși de RADAR pe drumurile din Argeș. In ultimele 24 de ore, politistii din județ au dat 235 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de peste 80.000 de lei, au reținut in vederea suspendarii dreptului de circulație 32 de permise de conducere și au retras 3 certificate de…

- Cutremurul a fost inregistrat la 185 km nord-vest de orasul Manado, un oras cu 450.000 de locuitori si capitala provinciei Sulawesi du Nord, si la 149 km est de orasul Sofifi, capitala provinciei Moluce de Nord. Epicentrul sau a fost localizat la o adancime de 24,9 km. Cutremurul s-a produs…

- Germania a inregistrat miercuri cea mai ridicata valoare de temperatura stabilita in luna iunie la nivel national, conform serviciului de meteorologie citat de DPA. Recordul a fost consemnat in orasul Coschen, situat la granita cu Polonia, unde valorile de temperatura au atins 38,6 grade…

- Elicopterul SMURD din Galați a avut, vineri, o problema tehnica și nu s-a mai putut ridica de la sol in timpul unei misiuni care s-a desfașurat in orașul Targu Bujor. Aparatul a ramas la sol, iar pacientul a fost trimis cu o ambulanța la spitalul din oraș, potrivit mediafax.Citește și: Rareș…