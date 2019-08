Dezastrele naturale au afectat peste 70 de milioane de persoane în China din luna iunie Prin distrugerea caselor si a culturilor, intemperiile au provocat pierderi economice directe de 215,3 miliarde de yuani (circa 30,5 miliarde de dolari americani) de la 1 iunie, a precizat joi ministerul, intr-o conferinta de presa.



Mai multe furtuni si inundatii au facut ravagii in sudul tarii, in timp ce, in est, taifunuri puternice au provocat daune substantiale.



Pentru a minimiza daunele si a sprijini reconstructia post-dezastru, China a alocat un total de 3,49 miliarde de yuani din bugetul central regiunilor afectate de intemperii.



Ministerul a precizat ca impactul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare suma a fost platita pentru alocatia de stat pentru copii, respectiv 587,811 milioane de lei, pentru 3.518.662 beneficiari. La aceasta s-au adaugat 17,254 milioane de lei reprezentand alte plati (restante, reluari la plata, plati neachitate, corectii etc.).De indemnizatia pentru…

- Ministerul de Finante a atras joi 300 de milioane de lei de la banci, cu dobanda de 3,28% pe an si scadenta in 2020, informeaza MEDIAFAX.Ministerul de Finante a redeschis o emisiune de titluri scadenta in octombrie 2020. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total…

- Compania Remixpoint, care administreaza platforma BITPoint Japan, a precizat ca au disparut in cursul noptii 2,5 miliarde de yeni din conturi ale clientilor si un miliard de yeni din depozitele sale.Compania a precizat ca toate tranzactiile si serviciile au fost intrerupte dupa detectarea…

- In total, 19,91 milioane de persoane din China au fost afectate de cresterea si revarsarea apelor de la inceputul sezonului inundatiilor din vara aceasta, conform unui bilant publicat de Ministerul pentru Situatii de Urgenta, citat de agentia Xinhua. Aproximativ 1,3 milioane de persoane au…

- Ministerul de Finante a redeschis luni o emisiune de titluri scadenta in iunie 2022 si s-a imprumutat cu 998 milioane de lei, fata de volumul de 500 milioane de lei programat, la o dobanda anuala de 3,85%. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a…

- Aproape doua milioane de persoane au iesit in strada sa manifesteze duminica la Hong Kong, in semn de protest fata de controversatul proiect de extradare catre China al Guvernului local, au anuntat organizatorii, relateaza AFP potrivit news.ro ”La defilarea de astazi (duminica), am avut aproximativ…

- Cel puțin 61 de persoane au murit și alte 356.000 de persoane au fost evacuate in urma ploilor torențiale și inundațiilor care au afectat sudul și centrul Chinei saptamana aceasta, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters, scrie Mediafax.Peste 9.300 de locuințe au fost distruse și…

- Un sofer drogat s-a sinucis dupa ce a provocat intentionat un accident grav. Sapte persoane au fost ranite. Dragos Birligea, soferul care, sub influenta drogurilor, a provocat anul trecut un accident pe Bulevardul Dacia din Capitala in urma caruia au fost ranite mai multe persoane, s-ar fi sinucis …