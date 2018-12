Stiri pe aceeasi tema

- Rezolutia privind statul de drept in Romania, adoptata saptamana trecuta de Parlamentul European la Strasbourg, nu este impotriva Romaniei sau romanilor, a declarat miercuri presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in dezbaterea 'Tinerii in dialog cu Parlamentul European', gazduita…

- Guy Verhofstadt, preșditeele ALDE la nivel european, a amenințat formațiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu cu excluderea din familia europeana daca nu vor respecta statul de drept și cerințele MCV. Intr-un mesaj scris, miercuri, pe contul sau de Facebook dupa intalnirea cu parlamentarii ALDE din…

- Parlamentul European a adoptat rezolutia nelegislativa privind statul de drept in Romania, prin care se declara “profund preocupat de revizuirea legislatiei judiciare si penale” din tara noastra. Potrivit Agerpres, documentul a fost adoptat cu 473 voturi pentru, 151 de voturi impotriva si 40 de abtineri.…

- Parlamentului European dezbate si voteaza marti rezolutia privind statul de drept din Romania. Textul semnaleaza ingrijorarea institutiei UE referitoare la modificarea legislatiei penale si judiciare din prisma potentialului de a submina independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie.

- Rezolutia privind statul de drept din Romania va fi supusa votului in plenul Parlamentului European martea viitoare pe 13 noiembrie, au decis in urma cu putin timp liderii Legislativului european reuniti la Bruxelles in sedinta Conferintei presedintilor.

- Dan Nica, liderul europarlamentarilor PSD, condamna discursurile susținute de Monica Macovei si Cristian Preda in plenul Parlamentului European, la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene, subliniind ca politizarea discuțiilor face mult rau Romaniei.”Deja nu mai este nicio surpriza ca…

- "Romania este o țara profund atașata proiectului european. Avem o societate vibranta și dinamica, in continua evoluție. Suntem o democrație tanara, care are resursele pentru a se perfecționa. Romanii sunt conectați activ la valorile civice. Au dovedit-o cat se poate de clar, și-au facut…