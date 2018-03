Stiri pe aceeasi tema

- In 2017 au fost receptionati 15 km in prima partea a anului si inca 8,7 km intre Gilau si Nadaselu. In total 24 de km au fost receptionati conform prevederilor legale. Articolul integral pe CAPITAL .

- Statul ar trebui sa impuna constructorilor un numar minim de muncitori la semnarea contractelor pentru lucrari de infrastructura, altfel castiga doar firmele cu doua mape si un BMW, a declarat Cristian Erbasu, presedintele Federatiei Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC) in cadrul Conferintei…

- Romgaz, producatorul national de gaze natural deținut de statul roman, și-a pregatit strategia pana in 2020 care include mai multe direcții de dezvoltare, inclusiv exportul de gaze naturale, a declarant președintele Consiliului de Administrația al companiei, Liviu Nistoran, intr-un intreviu acordat…

- Deja mai bine de o treime dintre salariati, desi vin inca la serviciu, nu mai au ce lucra. Societatea detinuta de sud-coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) si de statul roman mergea pe pierdere de ani buni. In decembrie 2017, olandezii de la Damen erau pe punctul de a prelua…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a demarat procedurile pentru ultimele exproprieri privind lotul 1 din autostrada Sebes-Turda, respectiv portiunea de sosea la patru benzi intre Sebes si Alba Iulia. Odata urgentate lucrarile de finalizare…

- Nivelul fraudei in domeniul RCA atinge cel puțin 20% din totalul despagubirilor platite de firmele de asigurare, arata estimari oficiale consultate de Capital. Acest nivelv risca sa creasca in urmatoarea perioada, avand in vedere libertațile pe care unitațile service le-au dobandit prin lege, cred firmele…

- Peste 250 de proiecte, in valoare de 880 de milioane de lei, vor fi finanțate in urmatorii trei ani in Vaslui, prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) 2, fiind cea mai mare infuzie de capital facuta de stat in județ in epoca post-comunista. Majoritatea banilor vor merge catre modernizarea…

- Antreprenorul roman, intre emoție, rațiune și interes In ultimii 10 ani am participat la peste 1.000 de intalniri de afaceri cu antreprenori și manageri, reprezentand companii din majoritatea sectoarelor de activitate, care provin din toate zonele țarii. Fiecare om este unic, și aceasta iși pune amprenta…

- Nu la mult timp dupa lovitura militara de stat din decembrie 1989 si pe meleagurile judetului Bistrita-Nasaud, ca de altfel in toata tara, si-au facut aparitia asa-zisi investitori straini, chipurile mari oameni de afaceri si dornici sa investeasca si sa aduca bunastarea pe aceste meleaguri. Dezamagirea…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au clasat dosarul privind suspendarea si rezilierea contractului de consultanta pe autostrada Orastie-Sibiu, lot 3. In prezent, conform informatiilor Capital, procurorii DNA instrumenteaza numai dosarul privind constructia lotului 3 al autostrazii Orastie-Sibiu.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis dupa inspectia din ianuarie de pe lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda sa ii acorde un termen de 90 de zile constructorului italian Tirrena Scavi pentru a rezolva problemele constatate, in special cele de planeitate si rugozitate.…

- Filip a facut anuntul intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau roman, Viorica Dancila. Seful guvernului moldovean a spus ca aceasta privatizare va aduce si diversificarea furnizarii de gaze in Moldova, dependenta de gazele naturale rusesti. Articolul integral pe HOTNEWS .

- Oferta a fost depusa in ultimele ore, conform surselor din Guvern ale Profit.ro. Șantierul Naval din Mangalia este deținut din 1997 de grupul sud-coreean Daewoo in proporție de 51%, restul de 49% revenind Guvernului Romaniei. La Șantierul din Mangalia, unul dintre cele mai mari din țara, au fost construite…

- Buna intrebare, chiar, de ce vrea Moldova autostrada? Este un moft sau doar o bagare in seama? Articolul 135, alineatul 2, paragrafele a, b, f si g, din Constitutia Romaniei, prevede ca: „Statul trebuie sa asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru…

- La o astfel de evaluare, participatia lui Viorel Stefan este de 10-11 mil. euro. TTS vrea sa se listeze la bursa, ceea ce va arata cat inseamna pachetul detinut de vicepremierul Viorel Stefan. Articolul integral pe ZFCorporate

- vezi prezentarea La Salonul Imobiliar Bucuresti, care va lua startul pe 2 martie, un numar de sase proiecte rezidentiale vor fi lansate oficial, cu o valoare de piata cumulata de peste 100 milioane euro si peste 1.500 locuinte. Printre acestea se numara Pallady Towers, proiectul turcilor Anchor Group;…

- ”Baieții in ghete” au parte sambata de primul meci oficial din 2018. Pe ”Știința” vine Chindia Targoviște, chiar ”iepurele” pe care ASU Politehnica trebuie sa-l urmareasca pentru a spera la promovare. Bogdan Andone, tehnicianul alb-violeților, e optimist deși dambovițenii au inregistrat și transferuri…

- Patru ani – atat a trecut din momentul lansarii licitatiei pentru gasirea unui constructor care sa amenajeze drumul de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69. Procedurile au fost lansate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in 2014, insa nu au fost finalizate nici…

- "Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere tergiverseaza receptia si deschiderea a 28,75 km pe loturile 3 (Tirrena Scavi) si 4 (Porr), desi se poate circula in perfecta siguranta cu viteza maxima permisa pe autostrada atat pe tronsonul Decea-Turda, precum si pe Decea-Aiud, acesta…

- Ministrul Transporturilor Lucian Sova a prezentat saptamana aceasta imagini cu greseli de executie la autostrazi in cadrul unei dezbateri la care au participat si marii constructori. ECONOMICA.NET va prezinta o parte dintre ele, precum si fotografii cu loturi unde au fost remediate problemele. Ministrul…

- Ministrul le-a atras atentia constructorilor ca nu vor fi receptionate autostrazi cu probleme si ca trebuie sa-si asume si ei responsabilitatea, dupa castigarea licitatiilor. "Am venit pentru a afla cat de rau client este statul roman in raport cu cei care au castigat contracte. Lucrurile nu mai pot…

- In 2017 strainii au scos 1 mld. euro din Romania, ceea ce in termeni procentuali inseamna o scadere de 28% fata de 2016. Tendinta de evaporare s-a accentuat in ultima luna din 2017, cand au iesit din depozite peste 440 mil. euro. Iesirea masiva pe final de an s-a vazut in evolutia cursului care a depasit…

- Intr-o discutie cu redactorii Capital, fostul jucator de tenis, devenit de ani buni „cel mai bogat roman“, a detaliat intregul proiect explicand si greutatile care stau in calea realizarii acestui vis al sau. „Noi planuim treaba asta de zeci de ani. In ultimii ani am primit si promisiuni de la Guvern,…

- "In urma discutiilor cu antreprenorii si in baza experientei privind capacitatea lor de a evolua pe proiect, am facut o analiza care arata ca datele de mai jos sunt fezabile pentru 2018", au spus pentru ECONOMICA.NET surse din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- Proiectul de lege conceput de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), consultat de Capital, porneste de la ideea ca in mai multe tari europene, cum ar fi Franta, societatile de asigurari mutuale reprezinta, ca numar, peste 70% din totalul firmelor care activeaza in domeniu. Antreprenori sau…

- Romania, țara autostrazilor neterminate. Suplacu - Borș se construiește de 15 ani Romania depașește orice record in materie de autostrazi si infrastructura rutiera. Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), gestioneaza autostrazi incepute…

- „Cash-ul are un avantaj, nu produce pierderi sau nu produce pierderi pe plasament. Mai mult, problema este ca avem un context international. Stai pe cash si asteapta sa vezi ce se va intampla, pentru ca riscurile in momentul acesta sunt mari”. Ca bancile centrale sa stimuleze economisirea este o regula…

- Asociația Casa de Ajutor Reciproc Flexicredit, apare și in Bacau. Dupa feedback-ul membrilor din regiunea Moldovei, CAR Flexicredit a hotarat sa ofere serviciile sale și in Bacau. Pornind din Suceava, CAR Flexicredit s-a extins de-a lungul vremii și in Botoșani, Pașcani, Iași, Roman și București avand…

- Firma de construcții din Runcu prinsa cu 13 angajați la negru, saptamana trecuta, in urma unui control ITM Gorj, efectuat la una dintre fermele fostei Avicola din Targu Jiu, a fost amendata cu un miliard de lei vechi, la care s-a adaugat și o alta amenda de 4.000 de lei, pentru nerespectarea sanatații…

- Un patron de firma de construcții din Albeni risca o amenda de 40 de mii de lei plus o alta de 4.000 de lei, dupa ce inspectorii ITM Gorj au efectuat un control pentru nerespectarea sanatații și securitații in munca. Articolul ITM: Angajați la negru la o firma de construcții din Albeni. Amenda de…

- Surse din piața de fuziuni și achiziții citate de mirsanu.ro estimeaza in jurul a 80 – 90 milioane euro valoarea achiziției Betty Ice. Betty Ice, pe piața din 1994, afacere fondata și deținuta de omul de afaceri sucevean Vasile Armenean, a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 126 de milioane de…

- O dispoziție semnata Ionel Arsene și datata 25 ianuarie 2018 il desemneaza pe ”domnul Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, sa exercite, in numele și pentru acesta, atribuțiile conferite președintelui de actele normative in vigoare, cu excepția celor delegate anterior prin Dispoziția…

- Pe data de 19 ianuarie 2017 a fost inregistrata la Tribunalul Bucuresti o plangere a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate SCMD impotriva Ministerului Muncii si Justitiei Sociale condus de Lia Olguta Vasilescu.In urma cu o luna, presedintele SCMD, Mircea Dogaru, a spus ca va da in judecata…

- Lotul 2 din autostrada Lugoj – Deva a avut, in 2017, cel mai mare progres dintre cele trei aflate in lucru. Acesta a „crescut” cu 38,13%, anul trecut. De fapt, acest lot este si singurul circulabil dintre cele trei, e drept doar partial, tronsonul fiind „taiat” in doua loturi, zona cu tuneluri…

- O noua emisiune din seria „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE” a fost postata pe site-ul OPINIA, www.opiniabuzau.ro. Emisiunea de fata, a cincisprezecea din ciclul realizat de doctorul in Stiinte Politice Alba Catrinel Popescu, contine evocarea personalitatii lui Nicolae Iorga, cel mai mare savant roman al…

- Mai multe tiruri, camioane si autoturisme s-au ciocnit pe autostrada principala dintre Praga si Brno. Un roman, care a fost prins in teribilul carambol, a filmat dezastrul produs in urma izbiturilor puternice si a facut totul public. Accidentele in lant s-au produs din cauza vremii nefavorabile,…

- Intr-o lume postapocaliptica, un fel de Detroit al Facebook si Google, analogia este realizata intr-un mod foarte interesant de Lacatusu, care isi imagineaza decaderea care s-a abatut chiar si peste cateva simboluri ale secolului 21 si, implict, ale consumerismului. Ideea in sine este cea de ”trecere…

- Caderile masive de zapada din Cehia au fost cauza unui carambol teribil pe autostrada D1, care leaga capitala Praga de Brno, in care au fost implicate peste 30 de tiruri si vehicule, potrivit abcnews.go.com. Un roman care se afla in ...

- Pentru a crea o legatura între țaranul transilvanean, cu obrajii rumeniți de soare dupa o zi de munca la câmp și cu pâinea în desaga și clujenii pierduți printre click-uri și slide-uri, Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca pune la dispoziție în format virtual 100 de portrete…

- Profit.ro prezinta lista șefilor de companii veniți din Japonia: - Hisao Tarukawa, Președinte Alpha Electron (furnizor de echipamente medicale de inalta calitate) - Yasuo Uchihara, Președinte NC Network (administrator de portaluri pentru intreprinderi mici și mijlocii) - Yuji Ukai, CEO FFRI (furnizor…

- Constitutia ii da presedintelui libertate deplina in alegerea premierului, cred constitutionalisti precum Ioan Stanomir sau Simina Tanasescu, ambii spunand ca exista sanse mari pentru repetarea scenariului din 2004, adica desemnarea premierului de la un partid care nu are majoritatea in Parlament, informeaza…

- Un plasture cu ace minuscule ar putea incetini aparitia bacteriilor rezistente la antibiotice. Acesta trimite medicamentele direct in sange, iar procedeul nu e deloc dureros. Majoritatea medicamentelor se administreaza oral, iar acest lucru este o problema, spun cercetatorii britanici.Citeste…

- “Decreteii”, generatie de sacrificiu, furata si de PSD. PSD plateste pensiile de azi cu bani furati din pensia “decreteilor”. Este sambata si incerc sa va distrag atentia de la fumigena cu care ne intoxica PSD. De un an de zile fac acelasi lucru. Se fac ca se cearta. Noi ne uitam la ei ca la o lupta…

- ASU Politehnica se va reuni la mijlocul lunii pentru reluarea antrenamentelor și va avea parte de un cantonament pe plan local. Tehnicianul Bogdan Andone iși dorește opt jocuri amicale inainte de reluarea Ligii a II-a iar oficial au fost anunțate numele a cinci dintre adversarele din teste. Majoritatea…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Girla Mare au depistat in trafic un cetatean roman, care transporta in conditii improprii, cu autoturismul proprietate personala, 130 kg de pește din specia fitofag, fara a detine documente legale. In cadrul unei actiuni de combatere…

- Firma SC UTON SA detinuta de Marian Iancu, fostul patron al clubului de fotbal Politehnica Timisoara, este vanduta bucata cu bucata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ANAF intr-o licitatie publica, pe 05 ianuarie 2018. “Astfel, vor fi duse la indeplinire masurile dispuse de instanta de judecata…

- Locuitorii din Moftinu Mare nu iși mai gasesc liniștea, de cand la marginea satului flacarile țașnesc din pamant la o inalțime de zeci de metri. ”Se aud bubuituri noaptea, tremura geamurile, nu se poate dormi”, povestește un localnic. ”Nu e adevarat ca nu sunt pericole. Sunt pericole. Este interesul…

- Anul 2017 l-a gasit in fruntea Ministerului Transporturilor pe Razvan Cuc, care, pe parcursul mandatului sau de niciun an, a fost des criticat si acuzat, atat de Opozitie, cat si de mediul de afaceri, ca este un ministru slab. Chiar si premierul Mihai Tudose, la un moment dat, i-a atras atentia lui…

- Campion la adoptarea pe “banda rulanta” a proiectelor de Ordonanta de Urgenta este chiar actualul prim-ministru Mihai Tudose, care de la inceputul mandatului si pana in prezent a emis cate o ordonanta de urgenta la mai putin de trei zile din mandat. Conform datelor centralizate de Capital.ro, in perioada…