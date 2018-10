Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important meci al etapei a 12-a a Ligii 1 Betano si unul dintre derby-urile campionatului, U Craiova - FCSB, se disputa cu „casa inchisa”. Cu trei zile inainte de jocul programat duminica, de la ora 21:00, biletele au fost

- CFR - Universitatea Craiova 0-0. Derby-ul etapei a zecea din Liga 1 Betano s-a terminat fara goluri, iar Devis Mangia (44 de ani) considera ca echipa sa era indreptatita sa plece cu o victorie de pe terenul echipei in fata careia a pierdut Supercupa Romaniei.

- Devis Mangia, antrenorul lui CS U Craiova, nu s-a suparat pe Alexandru Mitrița, chiar daca mijlocașul a executat dezastruos un penalty in finalul partidei de la CFR Cluj, incheiata 0-0. "Nu e o problema ca a ratat Mitrița penalty. Eu cred ca am jucat bine, dar avem nevoie de continuitate. E ok, nu…

- CS U Craiova a avut o evoluție entuziasmant cu Viitorul, oltenii impunandu-se fara emoții, scor 2-0. Ambele goluri au fost reușite de Elvir Koljic, marele pariu al lui Devis Mangia. Echipa lui Mangia a deschis scorul dupa doar 5 minute, prin atacantul Elvir Koljic, care a primit o pasa de la Bancu…

- Derby-ul etapei a 8-a a Ligii 1 Betano dintre FCSB si CFR va avea loc, duminica, 16 septembrie, de la ora 21.00, scrie Mediafax.Iata programul complet al etapei a 8-a, meciurile urmand a fi televizate de Digi Sport, Telekom Sport si Look TV: Vineri, 14 septembrieOra 18.00 Concordia…

- „U“ Craiova – Concordia Chiajna 0-1 A marcat: Gorobsov ’80. „U“ Craiova: Pigliacelli – Donkor, Gardoș (’71, Kelic), Ferreira – Martic, Mateiu (’81, Markovic), Fedele, Bancu – Cicaldau, Mitrița, Burlacu (’60, Baicu). Antrenor: Devis Mangia. Chiajna: Caparco – Matei, Albu, ...

- Devis Mangia, antrenorul Craiovei, a analizat infrangerea suferita de echipa sa pe teren propriu in fața Chiajnei, 0-1. Italianul a incercat sa explice și forma slaba a lui Mitrița. "Din punctul meu de vedere am jucat foarte bine timp de 70 de minute. Veneam dupa partida dificila de joi cu Leipzig,…

- Craiova si Iasi au remizat, scor 0-0, in ultimul meci al primei runde a Ligii 1 Betano. Totodata, a fost si primul meci fara goluri din noul sezon. Antrenorul celor de la Poli Iasi, Flavius Stoican, este multumit cu rezultatul din Banie, dat fiind faptul ca i-au lipsit sapte jucatori.