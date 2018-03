Stiri pe aceeasi tema

- Devis Mangia, antrenorul celor de la U Craiova, i-a reproșat centralului Marius Avram ca nu a respectat regulamentul cand a acordat doar doua minute de prelungire in repriza secunda a egalului alb cu CFR Cluj. ...despre meciul cu CFR Cluj: "Calitatea jocului a fost categoric influențata de starea gazonului.…

- UNIVERSITATEA CRAIOVA - CFR CLUJ LIVE in Liga I. ONLINE STREAM DigiSport Telekom - VIDEO. CS Universitatea Craiova joaca sambata cu liderul CFR Cluj, in etapa a treia din faza play-off a Ligii I de fotbal, pe stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, de la ora 20,45. In sezonul regulat, fiecare echipa…

- U Craiova și CFR Cluj joaca astazi, de la 20:45, in derby-ul etapei cu numarul 3 din play-off. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look TV. live de la 20:45 U Craiova - CFR ClujliveTEXT AICI U Craiova va avea de infruntat diseara doi adversari: liderul Ligii…

- U Craiova și CFR Cluj vor juca azi, de la ora 20:45, intr-un meci din etapa a treia din play-off-ul Ligii 1. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. La ora meciului, gazonul de pe stadionul "Ion Oblemenco" se va prezenta in condiții mai bune decat la…

- Antrenorul principal al echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca adversara de sambata, CFR Cluj, este o formatia foarte periculoasa la fazele fixe, iar el si jucatorii sai sunt constienti de acest lucru. ''Stim ca CFR este o…

- Devis Mangia a declarat, vineri, ca absenta lui Dan Petrescu, suspendat, de pe banca tehnica a CFR Cluj la meciul cu CSU Craiova nu este atat de importanta. "Antrenorul e cu adevarat important in timpul saptamanii, la meci sunt importanti jucatorii de pe teren", a spus tehnicianul CSU Craiova."Absenta…

- Primul meci din etapa a 3-a a play-off-ului, CS Universitatea Craiova - CFR Cluj, se va disputa sambata seara, de la ora 20:45, pe "Ion Oblemenco". Jocul din Banie, dintre prima si a treia favorita la castigarea campionatului, daca tinem cont de clasament, a fost prefatat de antrenorul…

- Liga I Play-off, etapa a 3-a: sambata, 31 martie – ora 20.45: „U” Craiova – CFR Cluj; duminica, 1 aprilie – ora 18.00: Astra – Viitorul, ora 20.45: FCSB – Poli Iași. Clasament: 1. CFR Cluj 2 1 1 0 ...

- Gica Hagi, decis sa plece din Romania: ”Vreau sa antrenez un club mare, sa castig in Europa!”. Gica Hagi a anunțat din nou ca este pe punctul de a pleca din Romania, daca i se ofera șansa de a pregati un club puternic din Europa ”Vreau sa antrenez un club mare, sa castig in Europa. Si, a doua dorinta,…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, a primit o amenda de 6.800 de lei si o suspendare de doua etape, dupa incidentele de la meciul cu Poli Iasi (2-1), a decis miercuri Comisia de disciplina din cadrul FRF. Tehnicianul a fost trimis in tribuna de arbitrul Iulian Calin din…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Ovidiu Hoban, considera ca eliminarea lui Mihai Pintilii pentru un fault asupra sa a fost corecta, el precizand ca daca nu ar fi avut aparatoare s-ar fi putut accidenta.“Poate am avut si ghinion, ei au stiu sa profite de neatentia nostra. Sper sa invatam din greseli.…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, s-a declarat multumit de evolutia formatiei sale, care a remizat, duminica, in deplasare, scor 1-1, contra liderului CFR Cluj. "Ma multumeste ca am avut incredere si am crezut pana la final ca putem sa egalam. Ma multumeste si jocul din repriza secunda,…

- Formatia CFR Cluj a terminat la egalitate, duminica seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FCSB, intr-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii I, in care Andrei Peteleu si Mihai Pintilii au fost eliminati si oaspetii au egalat in minutul 90+1, informeaza news.ro.Au marcat: Culio…

- A doua etapa din play-off-ul Ligii 1 le aduce fata in fata pe CFR Cluj si FCSB, principalele favorite la castigarea titlului. Inaintea confruntarii de pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", diferenta din clasament dintre cele doua formatii este de doar doua puncte. In cazul unui succes, elevii lui…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a reactionat, vineri, intr-o conferinta de presa, dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute a fost atacat dur de Gigi Becali si Mihai Stoica, finantatorul Stelei spunandu-i chiar sa plece din tara. “Eu sunt in Romania, ma simt bine aici si nu am de gand sa…

- Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat dupa remiza cu CSU Craiova, scor 0-0, ca este incredibil ca nu s-a marcat, meciul avand ritm si intensitate. "A fost un meci echilibrat, un meci bun. E incredibil ca nu s-a marcat intre noi si Craiova, dar meciul a avut ritm si o intensitate…

- Tehnicianul echipei CSU Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri seara, dupa remiza cu FC Viitorul, scor 0-0, ca formatia sa nu a facut un joc bun tehnic, astfel ca egalul este un rezultat bun. "Nu am jucat bine din punct de vedere tehnic, asa ca egalul este bun. Problema pentru noi astazi a fost…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine astazi al doilea meci din turneul play off al Ligii 1, intalnind, la Ovidiu, de la ora 20.45, CSU Craiova. "Se intalnesc doua echipe frumoase, tinere si bune, care incearca sa joace fotbal. Sunt sigur ca va iesi un meci frumos. Si noi, si ei avem nevoie de rezultat.…

- Tehnicianul echipei Kayserispor, Marius Sumudica, a fost suspendat un joc si amendat de Federatia Turca de Fotbal (TFF) dupa meciul cu formatia Karabukspor, disputat duminica, in campionatul Turciei.Sumudica nu va putea intra in vestiar si sta pe banca tehnica la urmatoarea partida oficiala…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a desemnat brigada care va oficia intalnirea FC Viitorul – „U” Craiova, programata vineri, de la ora 20.45, la Ovidiu – Constanța, prima din cadrul etapei a doua a play-off-ului Ligii I. Astfel, centralul intalnirii ...

- Universitatea Craiova a susținut astazi o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia și mijlocașul Ivan Martic au prefațat meciul cu FC Viitorul, din etapa a doua a play-off-ului Ligii I, programat vineri, de la ora 20.45, pe stadionul ...

- Jocul de la Mihai Viteazu a debutat cu o dominare a gazdelor care in prima repriza au ratat nu mai puțin de 4 ocazii, cand mingea s-a plimbat nestingherita paralel cu linia porții adverse, dar nimeni nu a reușit sa o trimita in plasa porții echipei din Mintiu Gherlii. Nu au facut-o gazdele, in schimb…

- FCSB și Viitorul joaca intre ele in prima etapa din play-off-ul Ligii 1, de la ora 20:45, pe Arena Naționala din Capitala. Partida e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Roș-albaștrii tocmai au fost devansați de U Craiova, iar in…

- CSU CRAIOVA ASTRA GIURGIU LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Arbitrul Alexandru Tudor va conduce la centru meciul CSU Craiova - Astra Giurgiu, care se va disputa, sambata, de la ora 20:45, LIVE STREAM ONLINE VIDEO la DIGI SPORT si TELEKOM SPORT. Alexandru Tudor va fi ajutat de asuistentii…

- Antrenorul Universitații Craiova, Devis Mangia, a prefațat vineri, intr-un cadru organizat, partida cu Astra Giurgiu, prima din play-off-ul Ligii I, programata sambata, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, și a spus ca elevii sai nu trebuie sa-și subestimeze ...

- Juventus Bucuresti va disputa meciurile considerate acasa din play-out-ul Ligii I pe Stadionul Anghel Iordanescu, al echipei FC Voluntari, informeaza Liga Profesionista de Fotbal.Primul meci pe arena din Voluntari al echipei bucurestene va fi cel din etapa a II-a, cu Poli Timisoara, programat…

- Edi Iordanescu, antrenorul formației Astra Giurgiu, prima adversara a Universitații Craiova din play-off-ul Ligii I, apreciaza echipa lui Devis Mangia, considerand ca are șanse la titlul de campioana, insa pornește cu șansa a treia, dupa CFR Cluj și FCSB. „Vad ...

- Gigi Becali e convins: ”Nu vor fi aranjamente in play-off!”. FCSB s-a ințeles cu CFR Cluj in privința arbitrilor straini. Conform obiceiului sau, Gigi Becali a facut și azi un „tur” al televiziunilor. A vorbit despre blaturile din play-off, despre arbitraje, despre Burleanu, despre Lupescu. Gigi Becali…

- Razvan Burleanu a explicat la conferința de presa de azi motivele pentru care Federația Romana de Fotbal a decis sa dea aviz pozitiv pentru disputarea meciului dintre Hermannstadt și FCSB. Pe același considerent s-a decis și disputarea meciului dintre Gaz Metan Mediaș și Astra. "La Sibiu avem cod…

- Federația Romana de Fotbal a decis amanarea partidei din sferturile Cupei Romaniei, U Craiova - Dinamo. Decizia amanarii partidei dintre U Craiova și Dinamo vine ca urmare a prelungirii codului portocaliu de ger pana pe 2 martie, ora 20:00. Informarea venita din partea celor de la INMH vizeaza și județul…

- Prima etapa a play-off-ului si play-out-ului Ligii I va fi amanata din cauza conditiilor meteo nefavorabile, informeaza Digi Sport. Toate cluburile din Liga I au facut o adresa la LPF in care au solicitat reprogramarea partidelor din acest final de ...

- Tehnicianul echipei CSU Craiova, Devis Mangia, s-a plans de starea gazonului dupa meciul de pe teren propriu cu ACS Poli Timisoara, scor 1-1, din etapa a XXVI-a a Ligii I. "Nu stiu cine s-a ocupat de acest teren, a fost unul mizerabil. Au trecut patru luni de zile si arata in continuare rau. Nu stiu…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, intalneste pe FC Botosani, astazi, de la ora 20.45, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” din Ovidiu, in cadrul etapei a XXV-a a Ligii l, penultima inaintea play-off-ului. Lupta in cinci pentru ultimele trei locuri de play-off…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a declarat multumit de cum a jucat formatia sa in meciul castigat, sambata, cu scorul de 2-0, contra Astrei Giurgiu, dar a recunoscut ca nu crede ca jucatorii sai vor reusi sa pastreze acelasi ritm si in play-off, in jocurile de pe teren propriu.…

- DINAMO - STEAUA: Episodul cu numarul 172 din marele derby al fotbalului romanesc se va consuma duminica seara. De la ora 20:45, pe Arena Nationala, Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, intr-o partida din etapa a 25-a a Ligii I. Pana acum, cele doua echipe si-a impartit victoriile, cate 59 de…

- CS U Craiova s-a impus la limita in deplasarea din Ilfov, impotriva lui FC Voluntari, scor 1-0, iar la finalul partidei Devis Mangia, care a revolutionat echipa din Banie, a fost foarte bucuros pentru cele trei puncte. "Am facut un meci bun, un nou meci in care nu am primit gol. Nu…

- Liga 1, etapa 24. CSU Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe (duminica, ora 20:45, Digi, Telekom, Look). Oltenii se pot apropia de CFR Cluj și de FCSB, primele doua clasate terminand la egalitate, scor 1-1, meciul disputat sambata. CSU Craiova – Sepsi Pentru acest joc, Craiova nu poate beneficia de serviciile…

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, este nemulțumit de injumatațirea punctelor și dorește schimbarea regulamentului Ligii 1. "Aceasta injumatațire a punctelor nu este corecta. De exemplu, daca acum s-ar termina campionatul, noi am avea un punct peste Steaua și doar patru peste Craiova,…

- Devis Mangia, antrenorul celor de la CS U Craiova, e mulțumit de prestația jucatorilor sai din egalul, 2-2, contra lui Dinamo și acuza fanii care au aruncat petarde in teren. ...despre jocul de astazi: "Am facut un meci foarte bun. Au fost una, doua greșeli. Nu am inchis jocul cand am avut. Am riscat…

- Programul partidelor care vor avea loc, in perioada 16 februarie - 19 februarie, in etapa a XXV-a a Ligii I: Etapa a 25-a Vineri, 16 februarie LIGA 1 LIVE VIDEO DIGI SPORT SAU TELEKOM SPORT Ora 18:00 Gaz Metan Medias - Juventus Bucuresti Ora 20.45 FC Voluntari - CS U Craiova…

- Masuri de ordine la meciul de fotbal Dinamo – CSU Craiova. 150 de jandarmi vor fi cu ochii pe suporteri. Cele doua galerii se urasc de moarte, astfel ca se așteapta un meci tensionat. Jocul este programat duminica, ora 20.45. Iata comunicatul Jandarmeriei: ”Peste 150 de jandarmi vor asigura…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi preferat ca meciul din deplasare cu Dinamo, de duminica, sa aiba loc pe Arena Nationala si nu pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare, informeaza site-ul clubului. …

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a vorbit, joi, de un complot al ungurilor, prin care CFR Cluj sa ia campioantul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. “Dar eu, Becali, am sa-i spulber”, a precizat omul de afaceri, conform News.ro . “Parerea mea ca nu intra (n.r. – Dinamo, in play-off).…

- Dan Petrescu a admis ca pana acum, in acest sezon, a antrenat cu predilecție schemele ofensive. Dar pe locul intai l-a dus tot apararea, aflata in Top 10 al Europei. Atacul CFR-ului e abia pe 3, dupa Steaua și Craiova. Un adevarat fenomen Dan Petrescu! Daca CFR Cluj e pe locul 1 in clasamentul Ligii…

- Dan Petrescu a anunțat ca CFR Cluj de abia a pornit campania de achiziții: ”Vor mai veni trei”. CFR Cluj, liderul Ligii 1 i-a luat pe dinamovistul Valentin Costache, pe Sebastian Mailat, ex-ACS Poli, și pe George Țucudean, ex-Viitorul . Dar mai vrea jucatori. Dan Petrescu a anunțat ca CFR Cluj de…