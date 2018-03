Stiri pe aceeasi tema

- Capcom a anunțat ca Street Fighter 30th Anniversary Collection va sosi pe PlayStation 4, PC, Switch și Xbox One din 29 mai. Colecția include 12 jocuri ale francizei Street Fighter și anume: Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter II: Champion Edition, Street Fighter II: Hyper Fighting,…

- Update-ul 2.0 pentru Star Wars Battlefront II a fost lansat pentru PlayStation 4, PC și Xbox One, au anunțat Electronic Arts și DICE. Update-ul aduce schimbari la sistemul de progres in multiplayer, un balans mai exchilibrat la gameplay și personaje și corecteaza probleme. Pe langa acestea…

- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands a primit un al 4-lea update major pentru PlayStation 4, PC și Xbox One. Acesta cantarește 15GB și introduce 3 clase noi de personaje: Trapper, Stalker și Guerrilla. Trapper și Stalker sunt cam pe aceeași unda, cu mici diferențe intre ei, spre exemplu…

- Capcom anunța ca Monster Hunter: World va primi un update pe 22 martie, adaugand un nou monstru, posibilitatea de reeditare a personajului și rebalansare a armelor. A mai fost anunțat ca Dante, din seria Devil May Cry, va sosi in Monster Hunter: World, candva in acest an. Nu este nici pe departe…

- Versiunea HD pentru action-RPG-ul, Clover Studios, Okami, va sosi pe Switch in a doua jumatate a acestui an, a anunțat Nintendo via Nintendo Direct. Okami HD va sosi impreuna cu adaptari pentru consola precum abilitatea de a utiliza touchscreen-ul in timpul folosirii in mod handheld și se…

- Sony a lansat oficial update-ul 5.50 pentru PlayStation 4 și PlayStation 4 Pro, dupa o perioada de teste care a inclus 3 beta-uri. Update-ul cantarește in jur de 460MB și aduce la opțiuni supersampling pentru cei care se joaca pe televinor non-4K, Play Time Management pentru Family prin care…

- Bandai Namco Games a anunțat ca de luna viitoare va lansa pe Switch, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy. Trilogia va fi disponibila in format digital din 26 aprilie, va conține primele 3 jocuri din franciza alaturi de mai multe pachete de conținut adițional cu costume noi și personajele…

- Sledgehammer Games a publicat un nou update pentru Call of Duty: WWII care introduce permanent in joc doua noi mod-uri: Gun Game și Prop Hunt – ambele lansate anterior pentru o perioada scurta de timp. In Gun Game jucatorii se dueleaza doar in pistoale, iar in Prop Hunt cate unul dintre…

- Update-ul 1.4.0 pentru Assassin’s Creed Origins a fost lansat pentru PlayStation 4, PC și Xbox One, a confirmat Ubisoft. Acesta corecteaza cateva probleme și aduce suport pentru Curse of the Pharaohs DLC, iar jucatorii vor putea debloca un trofeu misterios daca vor termina toate cele…

- Echipa Motion Twin anunța ca cel mai popular metroidvania al momentului și cel mai iubit joc de pe Steam Early Access, Dead Cells, va ieși in scurt timp in forma finala. Astazi, Dead Cells a primi ultimul mare update de ieșirea din Early Access. Tot atunci vor fi lansate și versiunile PlayStation 4,…

- Peste 3 zile, The Division implinește 2 ani, ceea ce nu este atat de mult pentru un MMO de calitate. Drept dovada, Ubisoft anunța chiar saptamana trecuta ca jocul a strans 20 milioane jucatori, iar in ultimele 3 luni fiecare jucator activ a petrecut mai mult de 3 ore/zi. The Division a primit…

- Bungie anunța ca Update 1.1.4 va aduce pe 27 martie evenimentul Iron Banner in Destiny 2. Iron Banner este un modul de joc readus inainpoi din primul joc Destiny, dar cu multiple diferențe. Doua ecipe a cate 6 membri se confrunta in runde de 12 minute sau 125 puncte, iar timpul de respawn…

- Vanzarile totale globale, retail și digital, pentru Monster Hunter: World au ajuns la 7.5 milioane, a anunțat Capcom. Noua performanța transforma Monster Hunter: World in cel mai bine vandut joc din istoria companiei Capcom. Conform Media Create, 890.273 de unitați, dintre cele 7.5…

- Ubisoft anunța ca The Division, singurul MMO cu acțiune contemporana de pe piața, a trecut de 20 milioane utilizatori pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. In decembrie, jocul a primit Update 1.8, care a imbunatațit și mai mult calitatea sa. Drept dovada, in ultimele 3 luni, fiecare jucator activ…

- Capcom anunța ca serverele multiplayer ale lui Dragon’s Dogma și Dragon’s Dogma: Dark Arisen vor fi inchise pe 31 martie pe Xbox 360 și PlayStation 3. Toate celelalte versiuni ale jocurilor, insemnand PC, PS4 și Xbox One, nu sunt afectate. Mai mult, jocul va funcționa in continuare singleplayer pe consolele…

- Metal Gear Survive a fost lansat saptamana trecuta pe PlayStation 4, PC și Xbox One, iar acum Konami lanseaza un update și ofera cateva gratuitați in-game jucatorilor. Cei care și-au creat un personaj inainte de 27 februarie primesc gratuit 100 SV Coins și Premium boost pass, iar prin update se aduc…

- Don’t Starve, add-on-ul multiplayer și cele doua expansion-uri vor sosi in format retail pe PlayStation 4 și Xbox One, a anunțat 505 Games. Don’t Starve Mega Pack va fi disponibil din 17 aprilie in Statele Unite și din 20 aprilie in Europa și include jocul original, Don’t…

- Demimonde a anunțat ca platformer-ul psychedelic, Octahedron, va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One din 20 martie. In Octahedron jucatorii trebuie sa termine fiecare stagiu care le va aduce upgrade-uri, vor rezolva puzzle-uri și vor lupta cu fel de fel de inamici totul intr-un peisaj colorat cu un…

- Kingdom Come: Deliverance a primit un nou update pe Xbox One, aflam de la Warhorse Studios. Update-ul 1.2 a sosit pe consola Microsoft la o saptamana dupa lansarea acestuia pentru versiunile de PC și PlayStation 4 și cantarește 9.5GB. Conținutul este identic ca cel pentru PS4 și PC și afecteaza…

- Shooter-ul Platinum Games, Vanquish, a sosit pe Xbox One via Backwards Compatibility. Realizat de creatorul Resident Evil, Shinji Mikami, Vanquish a fost lansat in 2010 pe PlayStation 3 și Xbox 360, iar acum poate fi jucat pe Xbox One atat in format digital cat și de pe disc. Alaturi…

- id Software a dat drumul la un nou update pentru versiunea de Switch pentru DOOM, care adauga fucționalitatea de control gyro/motion. Nu exista momentan un log cu toate modificarile aduse de update-ul 1.1.1. DOOM a fost lansat pe PlayStation 4, PC și Xbox One in mai 2016, iar pe Switch a ajuns abia…

- Square Enix ne-a oferit cateva detalii despre update-ul 1.2.0 pentru Final Fantasy XV printr-un trailer din care aflam ca jocul va primi conținut nou pentru expansion-ul multiplayer, Comrades. Update-ul va aduce in joc noi personaje, costumații, arme, vraji, atacuri și va fi lansat din 6 martie. …

- Monolith continua sa finiseze open-world-ul Middle-earth: Shadow of War cu un nou update care corecteaza probleme in cel mai nou DLC lansat, Blade of Galadriel. Printre probleme se numara și lipsa recompensarii jucatorilor dupa terminarea DLC-ului plus alte probleme in care sunt implicate…

- Conform Australian Classification Board, Dark Souls: Remastered va sosi pe Switch, iar de portare și distribuție se vor ocupa studiouri cu experiența in domeniu. Acolo e listat ca de versiunea de Switch se va ocupa același studio, Virtuos, care s-a ocupat și de remasterizarea LA Noire tot…

- Koei Tecmo dat drumul la update-ul 1.03 pentru Dynasty Warriors 9 care aduce cateva corectari de probleme și imbunatațiri frame rate-ului pe PlayStation 4. Dynasty Warriors 9 este disponibil acum pe PlayStation 4, PC și Xbox One, iar cateva pareri despre el, din presa de specialitate, aveți aici. The…

- Bethesda a lansat primul update major al acestui an pentru The Elder Scrolls Online. Dragon Bones este disponibil acum pe PC și va ajunge și pe PlayStation 4 și Xbox One din 27 februarie. Dragon Bones introduce in joc doua caverne noi numite Scalecaller Peak și Fang Lair, care pot fi jucate…

- Capcom anunța anul trecut Devil May Cry HD Collection, dar doar astazi vedem primul trailer. Numele colecției este sugestiv, dat fiind ca toate cele trei jocuri, primele din serie, vor rula la 1080p și 60fps, cu versiunea PC suportand 4K. Lansarea, inclusiv pe PlayStation 4 și Xbox One, va avea loc…

- GfK-Track a anunțat cel mai bine vandute jocuri ale saptamanii trecute in Marie Britanie. Gamerii din Regat dovedesc gustul bun pentru jocuri, alegand sa faca din Shadow of the Colossus, remake-ul originalului de pe PS2, acum exclusiv pe PS4, cel mai bine vandut titlu. Monster Hunter: World…

- Vanzarile totale in format digital și retail pentru Monster Hunter: World au depașit 6 milioane de unitați și a batut recordul de cel mai rapid vandut titlu Capcom. 1.591.356 unitați, din cele 6 milioane, sunt vanzari retail pentru PlayStation 4 in Japonia, iar in Marea Britanie jocul e pe…

- Epic Games a lansat cel mai nou update pentru mod-ul Fortnite, Battle Royale, care ne pregatește de Valentine’s Day. Update-ul 2.4.2 este disponibil pentru versiunile de PlayStation 4, PC și Xbox One ale jocului și aduc in plus un Crossbow (Rare și Epic) cu sageți infinite și costumații…

- Capcom a dat drumul la o serie de mini-documentare intitulata “The Making of Monster Hunter: World” prin care aflam mai multe detalii din culisele jocului Monster Hunter: World. In primul episod se discuta despre conceptul din spatele jocului, in al doilea despre design și creație, iar in…

- NetherRealm Studios și Warner Bros. prezinta un nou trailer dedicat lui Injustice 2, fighting game care urmeaza sa primeasca DLC-ul Teenage Mutant Ninja Turtles in aceasta luna, ziua concreta nu este cunoscuta. Injustice 2 este disponibil pe PC (Steam), PlayStation 4 și Xbox One. The post Teenage Mutant…

- Deep Silver va lansa Kingdom Come: Deliverance pe PlayStation 4, PC și Xbox One din 13 februarie, dar pana atunci sa vedem cel mai nou clip cu secvențe de gameplay, intitulat “A Blacksmith’s Tale”: The post Cel mai nou trailer cu secvențe de gameplay din Kingdom Come: Deliverance appeared first on ComputerGames.ro…

- Resident Evil 7: Biohazard a atins cifra de vanzari de 4.8 milioane de unitați vandute in toata lumea, a confirmat Capcom. Vanzarile includ atat verisunea de baza cat și cea Gold Edition. In noiembrie 2017 aflam ca au fost vandute 4.1 milioane de copii in toata lumea, ceea ce inseamna ca 700.000…

- Monster Hunter: World pentru PlayStation 4 a fost vandut in 1.350.412 milioane de exemplare, in format retail, in primele 3 zile de la lansare in Japonia, acest lucru devenind un record. Inca nu se cunosc exact cifra vanzarilor in format digital, dar se estimeaza ca vanzarile totale depașesc 2 milioane…

- Capcom prezinta astazi, ziua lansarii lui Monster Hunter: World pe PlayStation 4 și Xbox One, Launch Trailer. Videoclipul include cei mai interesanți monștri pe care jucatorii ii vor vana, sau de care vor fugi, in funcție de nivelul personajului și echipamentul disponibil. Monster Hunter: World va primi…

- Realmforge Studios și Kalypso Digital Media au dat lovitura cu Dungeons III, cel mai recent titlu al seriei care reprezinta continuarea spirituala a legendarei duologii Dungeon Keeper. Vanzarile sunt satisfacatoare, iar recenziile foarte bune (93% pe Steam), ce inseamna ca posesorii jocului…

- Capcom va lansa maine Monster Hunter: World pe PlayStation 4 și Xbox One, in timp ce versiunea PC va veni doar in toamna. Cu aceasta ocazie, studioul incepe o serie de videoclipuri in care principalii producatori discuta despre viziunea, munca lor și precedentele jocuri din serie. The post Monster Hunter:…

- Ubisoft anunța ca Ghost Recon: Wildlands, unul dintre cele mai longevive titluri multiplayer ale studioului, alaturi de Rainbow Six Siege, va primi pana la finele lunii curente Battle Crates. Battle Crates vor conține doar elemente cosmetice pentru Campaign și Ghost War, neavand niciun impact…

- Capcom a anunțat un crossover Monster Hunter: World care aduce costume tematice cu monștrii Rathalos, Zinogre și Kirin pentru Street Fighter V via Extra Battle Mode. In fiecare luna va sosi cel puțin cate un costum unic care va putea fi obținut in Extra Battle Mode cu Fight Money. …

- Monster Hunter: World va primi un patch Day One, a anunțat Capcom. Acesta va cantari 815MB și va debloca cateva funcționalitați in mod-ul multiplayer, Event Quests și chat in-game. Pe langa acestea va fi adus suport pentru conținut in room service și Gallery Mode unde pot fi revazute scene…

- Fortnite a fost descarcat de 40 de milioane de ori pe toate cele 3 platforme disponibile (PlayStation 4, PC și Xbox One) a dezvaluit Epic Games. Pana luna trecuta Fortnite a fost descarcat de 30 de milioane de ori, ceea ce inseamna ca in numai o luna au avut loc 10 milioane de descarcari.…

- Sony a anunțat ca va lansa, in ediție limitata, un pachet cu PlayStation 4 Pro și Monster Hunter: World in Statele Unite și Europa, odata cu lansarea jocului Capcom, din 26 ianuarie. Pachetul include consola PS4 Pro cu HDD de 1TB și controller DualShock 4, ambele cu tema jocului și o copie…

- Grand Theft Auto Online a primit un nou update, anunța Rockstar Games și include mașina rapida, reduceri și challenges. Mașina de sport Grotti GT500 este disponibila acum via Legendary Motorsport, iar pana la 16 jucatori, desparțiți in 4 echipe, pot concura deasupra Los Santos-ului in noul…

- Ubisoft a anunțat ca astazi va fi lansat update-ul 1.2.0 pentru Assassin’s Creed Origins pentru a pregati jocul pentru DLC-ul Hidden Ones. Pe langa suportul pentru noul DLC, care include o noua aventura pentru Bayek, update-ul introduce posibilitatea de a vinde inapoi produsele de la…

- THQ Nordic anunța ca data de lansare pe PlayStation 4 și Xbox One pentru platformer-ul Rad Rodgers este: 21 februarie. Jocul este disponibil pe PC unde va primi un update in aceeași zi cu lansarea pe console. Update-ul va aduce și pe PC conținutul nou de pe console precum leaderboards, noi…

- Capcom a oferit detalii despre conținutul celui mai nou update de Street Fighter V Arcade Edition pentru PlayStation 4 și PC. Jucatorii iși vor putea schimba Fighter ID și Home (Flag) pentru $9.99 via game store sau 200.000 Fight Money. Update-ul va sosi saptamana viitoare și va introduce…

- Monster Hunter: World va primi un DLC gratuit pentru PlayStation 4 și Xbox One și a fost anunțat unul dintre monștrii incluși in pachet. Capcom a declarat ca acesta se numește Deviljho, pe care fanii il vor recunoaște din titlurile anterioare. ‘Deviljho trebuie sa se hraneasca…

- Capcom a anunțat ca cel de-al treilea beta de PlayStation 4 pentru Monster Hunter: World va incepe pe 19 ianuarie și se va incheia pe 22 ianuarie. Acest beta va adauga inca un quest, fața de beta-urile anterioare, iar intr-o sesiune live de gameplay vedem și cateva secvențe din acesta (incepe…

- Sony Interactive Entertainment Japan Asia a publicat un spot publicitar pentru Monster Hunter: World in care joaca actorul Takayuki Yamada. In reclama, Yamada, pe care l-am vazut și in alte reclame pentru PlayStation in trecut, ofera bani cadou colegilor de munca cu ocazia anului nou. Surprinși,…