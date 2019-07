Deversări de petrol în Atlanticul de Nord de pe o platformă petrolieră (ExxonMobil) Producatorul american de hidrocarburi ExxonMobil a anuntat miercuri ca un amestec de apa si petrol s-a scurs in apele Atlanticului de Nord, de pe platforma Hibernia aflata in largul insulei canadiene Terranova, informeaza AFP. "Un amestec de apa si petrol s-a deversat dintr-un rezervor al platformei in dimineata zilei de miercuri", a informat intr-un comunicat HMDC, consortiul care exploateaza Hibernia si in care ExxonMobil detine 33%, alaturi de Chevron (27%), Suncor (20%) si Equinor (5%). HMDC a deschis o ancheta si "incearca in prezent sa determine volumul de petrol deversat", se arata in comunicatul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

