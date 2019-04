Tudor Chirila a explicat intr-un interviu pentru corespondentul Știrile ProTV, Vitalie Cojocari, de ce nu canta in campanii electorale, la nunți sau la botezuri. Solistul trupei Vama se plange ca nu mai este contactat de autoritatile din Bucuresti pentru a canta la evenimente.

Intrebat de ce nu a cantat la Revelion in Capitala, Tudor Chirila a raspuns: "Pai, cred ca trebuie sa-i intrebați pe ei. Eu cred ca nu ar trebui politizata muzica și cred ca un artist care are o relație cu Primaria, are dreptul sa o critice, indiferent daca are un contract de munca. Lumea trebuie sa separe foarte…