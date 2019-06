Deve, Leroy Merlin şi Master Garden participă la OradeaExpo

DEVE PRODEXIM este o firma producatoare de vopsele si lacuri și printre puținele cu capital autohton. Situata pe locul 1 in topul firmelor din zona de vest si locul 15 pe tara in domeniul productiei de vopsele lavabile, tencuieli si produse decorative speciale, DEVE Prodexim ofera o gama larga de produse ecologice pe baza de apa, pornind de la clasicele vopseluri lavabile, chituri si tencuieli pana la produse decorative speciale, acoperind un palier larg de oferta: de la clasic, modern, pana la avangardist. DEVE le prezinta clienților sai soluții moderne pentru decorațiuni interioare… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

