Deva: Nou sediu pentru pașapoarte Un nou sediu pentru pașapoarte va fi realizat la Deva. Guvernul discuta proiectul privind transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Deva, județul Hunedoara, in scopul adoptarii de catre acesta a unei hotarari privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Deva in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Instituției Prefectului – Județul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Instituția Prefectului – Județul Hunedoara este interesata de preluarea in administrare a unui imobil, construcție in suprafața… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

