Deva: Invitație la o seară de poezie Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizeaza in ziua de 5 aprilie 2018, ora 1700, la Sala de Lectura a Bibliotecii, o seara de poezie prilejuita de lansarea volumului de versuri intitulat „Esența…”, semnat de Adriana Vlad. Este volumul de debut al autoarei, profesoara de limba și literatura romana la Colegiul Național Sportiv „Cetate” din Deva. Adriana Vlad s-a nascut la Calan, unde a absolvit Liceul Industrial. Prima poezie a dedicat-o profesoarei de limba și literatura romana, Stela Achim. A fost remarcata de poetul Eugen Evu care a selectat-o la cenaclul… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

