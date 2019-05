Deva: Alergare în nocturnă pe Cetate Asociația Club Sportiv Sport și Anduranța in parteneriat cu Primaria Municipiului Deva organizeaza in data de 18 mai 2019, evenimentul sportiv ,,888runup Alearga in Cetate Noaptea”. Evenimentul este un concurs de alergare pe cararile din jurul Cetații Deva și prin Cetate și se adreseaza tuturor categoriilor de varsta care iubesc mișcarea. Startul competiției care se va desfașura pe timpul nopții, la lumina torțelor, va fi dat la ora 21:15, din Parcul Cetații Deva. Competiția va avea doua secțiuni: – traseul scurt: distanța 2,7 km (va consta in parcurgerea unei… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

