Cel mai mare operator european de telecomunicatii estimeaza in acest an o crestere de 3% a profitului ajustat inainte de taxe, dobanzi, depreciere si amortizare, dupa cheltuielile pentru chirii (EBITDAAL) la 23,9 miliarde de euro, fata de 24,70 miliarde de euro previzionat de analisti. De asemenea, fluxul de numerar ar urma sa creasca in 2019 cu 11,7%, la 6,7 miliarde de euro. Analistii estimau un flux de numerar de 6,90 miliarde de euro.



In trimestrul doi din 2019, profitul ajustat inainte de taxe, dobanzi, depreciere si amortizare, dupa cheltuielile pentru chirii (EBITDAAL) a urcat…