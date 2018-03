Stiri pe aceeasi tema

- Renault și Nissan - companiile auto care se afla intr-o alianța strategica din 1999 - sunt in discuții pentru a fuziona, urmand sa rezulte o companie cu vanzari anuale de peste 10 milioane de mașini, scrie Bloomberg. Totuși, fuziunea nu va fi ușor de realizat, mai ales din cauza ca statul francez s-ar…

- Mecanismul European de Stabilitate, structura Uniunii Europene pentru asistenta financiara, a aprobat miercuri o noua transa de imprumut, in valoare de 6,7 miliarde de euro, pentru Grecia, informeaza publicatia EUObserver.Aceasta noua transa, alocata in cadrul programului de asistenta financiara…

- Mecanismul European de Stabilitate, structura Uniunii Europene pentru asistenta financiara, a aprobat miercuri o noua transa de imprumut, in valoare de 6,7 miliarde de euro, pentru Grecia, informeaza publicatia EUObserver.

- Consiliul General al Primariei Capitalei decide astazi daca aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2018 ale celor 22 de companii municipale, precum si delegarea unor servicii publice catre acestea.

- Investitorii se uita spre Amazon si Apple asteptand ca unul dintre acesti gianti sa ating un trilion de dolari din punct de vedere al capitalizarii de piata, insa Morgan Stanley pariaza pe Microsoft, sustinand ca aceasta companie va atinge prima pragul record in urmatoarele 12 luni, datorita adoptarii…

- Statele Unite vor scuti deocamdata o serie de aliati printre care Europa, Australia, Coreea de Sud, Argentina si Brazilia de taxele pe otel si aluniniu, care intra in vigoare de astazi de la miezul noptii. A spus-o reprezentatul pentru comert al SUA, Robert Lighthizer.

- Mafia a realizat o cifra de afaceri de 21,8 miliarde de euro in sectorul agricol in 2017 in Italia, in crestere cu 30%, potrivit unei estimari anuntate miercuri de Coldiretti, unul dintre principalele sindicate agricole italiene.

- Deutsche Telekom si-a exercitat dreptul de preemtiune si va plati 284,05 milioane de euro (348,87 milioane de dolari) pentru achizitionarea unei participatii de 5% in cea mai mare companie de telecomunicatii - Hellenic Telecommunications Organization (OTE), a anuntat miercuri Agentia pentru privatizare…

- Grupul german Deutsche Telekom va cumpara pentru 284 mil. euro un nou pachet de 5% din actiunile grupului elen OTE, dupa ce la licitatia internationala organizata anterior de statul grec nu s-a prezentat niciun ofertant, scrie Reuters. DT isi intareste astfel si mai mult influenta in cadrul OTE,…

- Deutsche Telekom isi suplimenteaza participatia detinuta la grupul OTE, proprietarul Telekom Romania, prin achizitia unui pachet de 5% din actiunile companiei care este cel mai mare operator de telecomunicatii din Grecia, pentru 282 de milioane de euro.

- Deutsche Telekom si-a exercitat dreptul de preemtiune si va plati 284,05 milioane de euro (348,87 milioane de dolari) pentru achizitionarea unei participatii de 5% in cea mai mare companie de telecomunicatii - Hellenic Telecommunications Organization (OTE), a anuntat miercuri Agentia pentru privatizare…

- Deutsche Telekom si-a exercitat dreptul de preemtiune si va plati 284,05 milioane de euro (348,87 milioane de dolari) pentru achizitionarea unei participatii de 5% in cea mai mare companie de telecomunicatii - Hellenic Telecommunications Organization (OTE), a anuntat miercuri Agentia pentru privatizare…

- Administratia Trump vrea sa impuna tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, cel mai devreme in aceasta saptamana, pentru a penaliza Beijingul pentru politicile pe care le considera un furt de proprietate intelectuala de la companiile americane, au declarat persoane apropiate…

- Daimler AG vrea sa majoreze capacitatea de productie deoarece subsidiara sa Mercedes-Benz Cars vrea sa ajunga la vanzari anuale de trei milioane de vehicule, de la 2,4 milioane anul trecut, a afirmat Markus Schaefer, membru al Board-ului grupului...

- Compania chineza de stat China National Nuclear Corporation (CNNC) si-a exprimat interesul de a investi in proiectul centralei nucleare de la Belene, a declarat vineri ministrul bulgar al Energiei, Temenuzhka Petkova, informeaza Reuters.

- Piata globala a obiectelor de arta si-a revenit in 2017, dupa doi ani de scadere a vanzarilor, inregistrand un avans de 12% pana la 63,7 miliarde de dolari, pe masura ce persoanele instarite au incercat sa achizitioneze lucrarile unor artisti renumiti, potrivit unui raport publicat marti de UBS Group…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, a lansat marti cea mai mare crestere a operatiunilor din istoria companiei, in intreaga retea, investitia in...

- Grecia, a sasea cea mai vizitata destinatie turistica din Uniunea Europeana, ar putea duce sectorul turismului la un nou nivel daca aloca mai multe resurse iar statul elimina barierele care blocheaza intrarea de noi capitaluri, sustine presedintele Greek Tourism Confederation (SETE), Yiannis Retsos,…

- Grecia a indeplinit toate conditiile stabilite de creditorii sai din zona euro pentru a primi noi transe de imprumut, iar urmatoarea transa de 5,7 miliarde de euro va fi acordata in a doua jumatate a lunii martie, a anuntat vineri seful Eurogrup, Mario Centeno, transmite Reuters. "Am fost…

- Grecia a indeplinit toate conditiile stabilite de creditorii sai din zona euro pentru a primi noi transe de imprumut, iar urmatoarea transa de 5,7 miliarde de euro va fi acordata in a doua jumatate a lunii martie, spune Centeno. Acțiunile precedente, finalizate "Am fost informat ca…

- Proiectul legislativ a trecut, insa a fost scantei la Senat. Iata argumentele pe care liberalul Iulian Dumitrescu le-a avut in incercarea de a bloca legea: " PNL nu susține aceasta inițiativa legislativa. Intrucat este inițiata de un coleg de-al nostru imi revine placerea sa explic motivele…

- Grecia va avea avea nevoie de masuri de siguranta dupa incheierea planului international de asistenta financiara, in august, a declarat luni Yannis Stournaras, guvernatorul Bancii centrale de la Atena, precizand ca Guvernul analizeaza posibilitatea unui program preventiv. Grecia a primit…

- Producatorul auto german Daimler si partenerul sau chinez BAIC Motor intentioneaza sa investeasca aproape doua miliarde de dolari pentru modernizarea unei fabrici din China care va produce modele electrice...

- "Printr-un miracol greu de estimat ca s-ar fi putut intampla sub guvernarea PSD-ALDE, care a decretat ca o sa oblige toate companiile de stat sa verse 90% din profit la bugetul de stat, transportatorul national de gaze detinut de statul roman, Transgaz, are o campanie puternica de

- Este un nou proiect investitional anuntat de Arabia Saudita. Autoritatile de la Ryad intentioneaza sa cheltuieasca in urmatorii zece ani 64 de miliarde de dolari in cultura si divertisment. Prezentand...

- Șeful Eurogrup, Mario Centeno, a afirmat ca Grecia a finalizat aproape toate reformele cerute. Citat de Xinhua și Reuters, Mario Centeno a susținut ca Grecia ar putea primi o noua tranșa de imprumut de la creditorii sai din zona euro. ”Din toate cele 100 de masuri precedente, doar doua mai…

- Timp de cateva ore in fiecare an, orasul Galaxidi din Grecia se transforma intr-un adevarat camp de lupta. Localnicii si turistii se razboiesc cu... faina colorata. Evenimentul are loc in Lunea Seaca, ziua care marcheaza inceputul postului Pastelui.

- In ultimul joc de verificare inainte de startul partii a doua a campionatului, Luceafarul Oradea s-a deplasat pe terenul echipei Unirea Tasnad, clasata pe locul 10 in Liga 3, Seria 5. Surprinzator, satmarenii au castigat cu 3-2, dupa ce la pauza au condus chiar cu 3-0! Pe un teren…

- Bancile europene au o problema cu creditele nepreformante in valoare de 944 de miliarde de euro, care le afecteaza bilanturile, comenteaza Bloomberg. Economistii spun ca multimea clientilor care nu si-au platit datoriile ii fac pe bancheri mai prudenti in acordarea de noi credite, dar…

- Elena Udrea este plecata din tara, aceasta afirmand ca este plecata in Grecia. Numai ca aceasta si-a amanat revenirea in tara si a alimentat zvonurile carora s-ar ascunde in Costa Rica la prietena ei, Alina Bica. Ultima actualizare: Miercuri, 14 Februarie 2018 12:54

- Un dublu asasinat a zguduit liniștea micului oraș de la Dunare in toamna anului 1932. Doi comercianți instariți din Turnu Severin au fost uciși in propria lor locuința in scop de jaf. Tanasie Nicolau (79 de ani), un vechi comerciant din Turnu Severin, originar din Grecia locuia impreuna cu soția sa…

- "Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat? Dragnea, Valcov, PSD si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018. Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au “administrat” perioada…

- „Exista, intr-adevar, o anumita diferențiere pe anumite poziții fundamentale ale Uniunii Europene (UE), in care țarile din Europa Centrala și de Est, cum e Polonia, au opinii diferite. Una din aceste teme, pe care o știm cu toții, este problema imigranților și a cotelor pentru primirea de imigranți.…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a aprobat marti un imprumut de 1,5 miliarde euro pentru gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP). Cu o lungime de 870 de kilometri, gazoductul Trans Adriatic Gas Pipeline (TAP) face parte dintr-un proiect mai amplu in valoare de 40 de miliarde de dolari…

- In pofida faptului ca romanii muncesc multe ore pe saptamana, eficiența este scazuta, iar salariile sunt printre cele mai mici din Europa. Și asta, in timp ce locuitorii statelor bogate ale UE petrec mai puțin timp la serviciu, dar au o productivitate ridicata și bani mai mulți. Romania se afla pe locul…

- O parte din bani vor fi platiti pentru achizitia unei participatii la compania de stat Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, dar si pentru a plati partea Transgaz din achizitia a 66% din DESFA, operatorul retelei de distributie a gazelor naturale din Grecia. O alta parte din investitii sunt destinate…

- Clubul Manchester City a facut o oferta de 68 de milioane de euro pentru transferul mijlocasului Riyad Mahrez de la Leicester City, informeaza L'Equipe. Oferta pentru Mahrez vine dupa ce Pep Guardiola a aflat ca nu va putea conta pe Leroy Sane in urmatoarele trei luni, in urma accidentarii…

- Camera de Comerț din Timiș, cu sprijinul Ambasadei Greciei la București, Biroul Economic și Comercial organizeaza in perioada 26 – 28 aprilie 2018, la Salonic, Grecia, o misiune economica de vizitare a Expoziției Internaționale de Fructe și Legume Proaspete Freskon. Freskon este cel mai important eveniment…

- Antreprenorul Elon Musk ar putea caștiga un bonus uriaș de 55 de miliarde de dolari de la producatorul de mașini electrice Tesla, al carei director general și acționar este, potrivit Reuters . Bonusul este legat de performanțele financiare și operaționale ale Tesla. Mai exact, cu cat aceasta produce…

- Eurogrup a aprobat transa de 6,7 miliarde de euro, salutand implementarea de catre Grecia a "aproape tuturor masurilor" cerute in cadrul celei de-a treia evaluari a programului de ajutor financiar, potrivit Rador.

- Grecia isi mentine refuzul de a extrada opt militari turci refugiati dupa tentativa de puci din tara lor, din 2016, informeaza Reuters. Ministrul grec al justitiei, Stavros Kontonis, a mentionat marti posibilitatea legala de a organiza in tara sa procesul celor opt ofiteri si subofiteri acuzati de…

- Eurogrupul a salutat progresele inregistrate de Grecia in implementarea reformelor, apreciind ca tara este in grafic pentru a iesi din ultimul acord de asistenta, care se incheie in august 2018, si de a se finanta de pe pietele de obligatiuni."Avem niste vesti bune", a afirmat noul sef…

- "Noul pachet de legi se va aplica tuturor organizatiilor care se implica in astfel de activitati. Misiunea Guvernului este sa monitorizeze organizatiile care pot fi considerate riscuri pentru securitatea nationala. Una dintre variante este sa apelam la procuratura pentru a investiga organizatiile…

- Doua nave militare, una turca si cealalta greaca, s-au ciocnit miercuri în Marea Egee, în apropierea a doua insule nelocuite pe care Ankara si Atena le revendica de zeci de ani, fara a face raniti sau provoca daune, a anuntat marina elena, relateaza AFP.

- Compania Volkswagen a dezvaluit noua versiune a modelului Jetta si a transmis ca va investi peste 3,3 miliarde de dolari in America de Nord pentru a creste relevanta brandului in Statele Unite, potrivit Bloomberg. Majoritatea investitiilor companiei, pana in 202, se vor orienta catre modele…

- Scene uluitoare in județul Iași, unde un preot beat a fost incatușat de Poliție, dupa o urmarire ca-n filme. Bine „aghesmuit”, barbatul cu sutana s-a ales cu dosar penal, dupa ce nu a vrut nici in ruptul sa sufle in etilotest. Mai mult, cel aflat la volan a fost raspopit. I-a injurat de toți sfinții…

- Autor: Stelian ȚURLEA Stella Priovolou este profesoara la facultatea de Filosofie a Universitații din Atena, a predat la universitați din Grecia și Italia. Intre cele mai cunoscute ediții ale ei se numara Carmina burana, prima traducere in greaca, cu comentarii, a acestei opere medievale și Rosa Fresca…

- Concernul international, format din firme din SUA, Franta si Grecia, care a castigat licitatia pentru studiul geotehnic al proiectului a dat in judecata Primaria Galati si cere respectarea contractului de 3,9 milioane de euro. Pana acum, municipalitatea a refuzat orice plati contractuale, argumentand…

- Cresterea investitiilor din industria greaca este estimata la 12,1% pentru acest an, dupa un an 2016 dificil in care investitiile au scazut cu 3,5%, potrivit ultimului raport privind sectorul publicat recent de Fundatia pentru Cercetare Economica si Industriala (IOBE), scrie Ekathimerini. …