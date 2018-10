Deutsche Grammophon, cea mai veche casa de discuri din lume, a marcat implinirea a 120 de ani de la infiintare printr-un concert organizat miercuri seara in Orasul Interzis din Beijing, ce a combinat influente muzicale chinezesti si occidentale, informeaza AFP. Fostul complex de palate ale imparatilor Chinei nu mai gazduise un concert de muzica clasica de la o reprezentatie sustinuta in 2001 de "Cei Trei Tenori" (Placido Domingo, Jose Carreras si regretatul Luciano Pavarotti) in fata a 30.000 de spectatori. Miercuri, intr-o seara racoroasa de octombrie, Orchestra Simfonica din Shanghai, sub bagheta…