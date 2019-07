Stiri pe aceeasi tema

- Deutsche Bank va desfiinta 18.000 de locuri de munca, intr-o restructurare de 7,4 miliarde de euro, care va fi una dintre cele mai importante efectuate de o banca de investitii dupa criza financiara, transmite Reuters, conform news.ro.Planul de restructurare prevede o restrangere semnificativa…

- Deutsche Bank AG intentioneaza sa renunte la 18.000 dintre cei 91.500 de angajati, iar costurile inregistrate cu restructurarea sunt evaluate la 7,4 miliarde de euro (8,3 miliarde de dolari), masurile fiind menite sa redreseze cel mai mare grup bancar german, transmit DPA si Reuters. Planul anuntat…

- Deutsche Bank AG intentioneaza sa renunte la 18.000 dintre cei 91.500 de angajati, iar costurile inregistrate cu restructurarea sunt evaluate la 7,4 miliarde de euro (8,3 miliarde de dolari), masurile fiind menite sa redreseze cel mai mare grup bancar german, transmit DPA si Reuters. Planul…

- Autoritatile locale din Berlin au decis marti inghetarea chiriilor timp de cinci ani, la solicitarea rezidentilor care sustin ca orasul lor, odata faimos pentru ca era accesibil, a devenit mult prea scump, scrie BBC. Problema creşterii chiriilor afectează întreaga ţară, dar…

- Locuitorii din orașul elvețian Zurich au cea mai buna calitate a vieții, potrivit celui mai recent raport Deutsche Bank privind nivelul de trai. Orașul elvețin a surcalsat, în acest an, capitala Noii Zeelande - Wellington, plasându-se pe primul loc la nivelul de trai pe care îl…

- Actiunile Uber Technologies au incheiat prima lor zi de tranzactionare la bursa din New York in scadere cu 7,6%, la 41,57 de dolari pe unitate, chiar daca Uber a stabilit un pret conservator in oferta sa publica initiala, alimentand discutiile pe Wall Street daca rezultatul celei mai anticipate listari…

- Bursa de pe Wall Street este inchisa vineri cu ocazia sarbatorilor pascale, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Citeste si: Vacantele in Romania au devenit din ce an ce mai scumpe, ca urmare a voucherelor de vacanta Londra - Bursele din Londra, Frankfurt si Paris sunt inchise vineri…

- Planul Uber pentru listarea la bursa de la New York s-ar putea transforma in una dintre cele mai mari oferte publice initiale de tehnologie din istorie. Compania americana de ridesharing va incerca sa vanda actiuni de 10 miliarde de dolari in operatiunea de listare la bursa, care de altfel…