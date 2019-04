Deutsche Bank implicată într-un uriaș scandal de spălare a banilor de peste 20 de miliarde de dolari Banca admite ca exista un risc ridicat ca autoritațile de reglementare din SUA și Marea Britanie sa ia "o acțiune disciplinara semnificativa" impotriva acesteia. Deutsche recunoaște ca scandalul a afectat "marca globala" - și este posibil sa provoace "uzura clientului", pierderea increderii investitorilor și scaderea valorii sale de piața. Deutsche Bank a fost implicata intr-o operațiune vasta de spalare a banilor, denumita "Laundromat Global". Criminalii ruși care au legaturi cu Kremlinul și KGB au folosit aceasta schema intre 2010 și 2014 pentru a transfera bani in sistemul financiar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

