- Dieter Zetsche a spus publicatiei Rzeczpospolita ca dupa vanzarea actiunilor Tesla a regretat acest lucru si ca nu exclude o cooperare in viitor cu compania americana. Producatorul de automobile Mercedes-Benz, cu sediul in Stuttgart, a vandut participatia de 4- detinuta la Tesla in anul 2014. Luna trecuta,…

- Grupul Daimler se pregatește de schimbari importante in structura conducerii sale, intr-o perioada marcata de provocari pentru intreaga industrie auto. Nemții au anunțat acum ca directorul financiar Bodo Uebber nu iși va prelungi contractul și va parasi "corabia" dupa luna decembrie 2019. Motivele acestei…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair se pregateste vineri pentru o noua greva a personalului navigant si a pilotilor, care solicita conditii mai bune de lucru, actiune care va afecta planurile de calatorie a peste 40.000 de persoane, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Cea mai mare…

- Suntem participanti activi ai unei lumi in plin proces de transformare, in care evolutia este o conditie sine qua non, in care factorii sociali, politici si economici se influenteaza mai mult ca oricand. Aproape ca s-au dus vremurile in care angajatii petreceau pe ceas fix 8 ore la locul de munca si…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, impreuna cu secretarul de stat Mircea Dusa si cu seful Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca, a avut luni, 3 septembrie, la sediul M.Ap.N., o intalnire cu directorul executiv al Agentiei Europene de Dezvoltare EDA , Jorge Domecq, aflat in vizita in Romania.…

- CHIȘINAU, 23 aug – Sputnik. Bugetarii din Republica Moldova vor intra de la sfârșitul acestei saptamâni într-o vacanța de noua zile. Acesta va începe pe data de 25 august și se va încheia la 3 septembrie. Conform prevederilor Codul Muncii, zilele 27…

- Temperaturile de mijloc de vara au venit mai tarziu in acest an, dar asta nu ii bucura pe toți aradenii. Cei care circula cu tramvaiul in aceasta perioada suporta condiții foarte grele. Și vorbim mai ales de persoane de varsta inaintata, care sunt nevoite sa indure temperaturi de aproape 60 de grade…