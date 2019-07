Detoxifierea organismului. Sfaturi de la Dr. Oz. Cele mai bune alimente pentru detoxifiere Motivul pentru care trebuie sa ne preocupe detoxifierea organismului este simplu: stilul de viata ne poate pune la incercare corpul. Desi, in conditii normale, organismul este capabil sa se curete singur, cresterea nivelului de stres, lipsa exercitiilor fizice, constipatia, dieta necorespunzatoare si stilul de viata nesanatos, ca sa nu mai vorbim de cresterea toxinelor din mediu pot pune mare presiune asupra organismului. si cum nu poti evita in totalitate toxinele, este important sa-ti ajuti corpul sa scape de ele. Iata 3 solutii simple pentru detoxifierea organismului pe care si cel… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ficatul nostru este adesea suprasolicitat, ceea ce duce la probleme digestive. Exista multe modalitați eficiente și simple de a va detoxifica ficatul, astfel incat sa funcționeze din nou la maximum. 7...

- Florin Pastrama s-a laudat cu situația sa materiala si a oferit detalii despre averea sa. Brigitte Sfat si Florin Pastrama au ales meniul pentru nunta. Renunta la un fel traditional adorat de romani "Am 20 si ceva de proprietati in sectorul 2 din Bucuresti, mai multe masini, patru-cinci…

- Celebra casa de moda de lux italiana Prada, listata la Bursa din Hong Kong, a anuntat ca nu va mai folosi blanuri de animale pentru a-si realiza produsele, incepand cu colectia de moda pentru femei pentru primavara - vara anului 2020.

- Majoritatea dintre noi simtim nevoia, ocazional, sa aducem schimbari in aspectul si atmosfera locuintei noastre, insa lucrurile se complica pe masura ce realizam ca procesul de amenajare implica foarte multe aspecte, pe care in entuziasmul nostru de la inceput, omitem sa le luam in calcul. Asadar, totul…

- 1. Bei cafea fara cofeina De ce este o problema: Pierzi o cale simpla (si delicioasa) te a creste temporar rata metabolica. „Cafeina stimuleaza sistemul nervos central. Se estimeaza ca o ceasca de cafea normala poate creste rata metabolica cu pana la 15% pentru urmatoarele trei ore", a declarat…

- Instagram a lansat o revista online prin care dorește sa ofere studentilor sfaturi si sprijin pentru gestionarea stresului în timpul sesiunilor de examene. Revista numita #GramFam, ofera informatii si sfaturi de la o serie de celebritati si influenceri.Citește mai departe și comenteaza…

- Ai nevoie de doar doua ingrediente care fac adevarate minuni pentru ten: albus de ou si miere. Aceasta masca iti hidrateaza pielea si o tonifica. Citeste si Un barbat care a castigat 1 milion de euro la loterie si-a ridicat premiul purtand o masca. Motivul, HALUCINANT FOTO Ce ai de…

- Alegerea unui parfum pentru iubitul tau poate parea o misiune foarte simpla, dar trebuie sa ții cont ca, uneori, barbații pot fi la fel de pretențioși ca femeile atunci cand vine vorba de parfumurile pe care le folosesc.