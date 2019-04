In spatele poveștii, arata insa Ioan Muntean, sta o istorie de peste 30 de ani, pe care cei din PSD au reciclat-o in interesul lor. “Dar și eu am avut interesele mele. Sa ma intalnesc cu președintele Romaniei. Și sa ii spun despre cum a murit in brațele mele profesorul sibian Ioan Sava“, povestește acum sibianul scos la inaintare de pesediști in lupta cu Iohannis, citat de Turnul sfatului. Imediat dupa intalnirea cu Iohannis, ca urmare a discuțiilor referitoare la faptul ca, de fapt, Ioan Muntean ar fi fost un deținut de drept comun, și nu politic, liderii PSD au emis un comunicat de presa caruia…