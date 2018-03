Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut printr-o perioada foarte grea, fiul cel mare al lor fiind diagnosticat cu cancer la ficat, reușind sa se vindece in mod spectaculos. Michael Buble și soția sa, actrița Luisana Lopilato, sunt din nou cu zambetul pe buze. Nu doar ca au un copil sanatos care a scapat de o boala crunta, ci iși…

- Cariera i-a adus Simonei Halep, pana acum, peste 22 de milioane de dolari. Pentru ca știe ca viața de sportiv e una scurta, constanțeanca se implica tot mai mult in afaceri și cauta modalitați prin care sa caștige mai mult și sa-și asigure un trai de lux toata viața.

- Ionel Danciulescu (41 de ani) a oferit primele reacții dupa ce a fost avansat la Dinamo, fiind numit in funcția de director general al echipei. "Danciu" a vorbit despre noul sau rol din cadrul clubului și ce decizii ar vrea sa implementeze. "Este o funcție care imi da puterea de a lua anumite decizii.…

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader.

- Iubitul Elenei Basescu, Catalin „Tomata”, este un afacerist descurcareț. Nu se incurca deloc atunci cand vine vorba de munca și nici nu o lasa in seama altora. Catalin are de ținut un restaurant și vrea sa fie mereu in centrul problemelor de zi cu zi, așa ca… a ales sa faca singur aprovizionarea! Imaginile…

- Elena Ionescu, ex- Mandinga, s-a casatorit in secret astazi, intr-un cadru restrans. Potrivit Spynews.ro, se pare ca artista ar fi insarcinata in cinci luni. Pana acum, aceasta nu a confirmat. Elena traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Interpreta s-a casatorit civil cu alesul inimii ei,…

- Thornhill este numele barbatului care a devenit tinta internautilor, dupa ce pe internet a aparut un clip in care fiul sau mergea prin ploaie, pe langa masina, spre scoala. Motivul: fusese rautacios cu colegii sai, iar tatal si-a dorit sa il invete o lectie.

- Sotia romanului ucis la Venetia de un conational spune ca ucigasul merita sa plateasca cu viata pentru crima comisa. Gheorghe Șuța a fost ucis vineri de un alt roman, Georgian Bejenaru, o ruda prin alianța. “M-a lasat pe mine fara sot, pe fiul meu fara tata. Merita sa plateasca cu viata”, a spus sotia…

- Fotbalistul Dani Alves, fundașul celor de la PSG, a reușit sa șocheze pe toata lumea dupa a fost surprins de un cameraman in timp ce iși ștergea secrețiile nazale pe tricoul lui Cristiano Ronaldo intr-un meci contra Real Madrid.

- O crima infioratoare urmata de sinucidere a avut loc in spitalul din Slatina. Un infirmier a ucis o asistenta cu care avea de cativa ani o relatie.Ulterior, in locuinta din Slatina a lui Gheorghe Ghenea, infirmierul care a ucis asistenta s a gasit un bilet de adio. Biletul a fost gasit de sora barbatului…

- Un barbat și-a dus tatal la azilul de batrani fiindca nu mai putea sa-l ingrijeasca și a decis sa dea altcuiva sarcina de a se ocupa de el. Cand a ajuns acasa, fiul lui de numai cinci ani i-a pus o intrebare și i-a dat un raspuns care l-au facut sa se gandeasca inca o data daca a luat…

- Roxana Ciuhulescu este insarcinata pentru a doua oara, iar prezentatoarea tv a facut anunțul la inceputul acestei saptamani, pe blogul personal. Prezentatoarea tv este mai fericita ca niciodata. Dupa ce a trecut printr-un divorț dureros, Roxana Ciuhulescu traiește cea mai frumoasa perioada din viața…

- FC Viitorul a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa CSM Poli Iasi, in etapa a 26-a a Ligii 1, ultima din sezonul regulat al competitiei. In urma acestui rezultat, ambele echipe s-au calificat in play-off.

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Chera, fosta Grecu, va fi mama pentru a treia oara. Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14, respectiv 11 ani din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de…

- O tanara in varsta de 30 de ani a ajuns dupa gratii dupa ce si-a provocat un avort, in urma cu mai bine de un an. Femeia, de loc din Podu Iloaiei, a decis sa-si intrerupa sarcina atunci cand aceasta a devenit din ce in ce mai vizibila. Roxana Hurbea se pare ca s-ar fi dus la [...]

- In ultima vreme s-a tot vorbit despre faptul ca Betty Salam ar fi insarcinata, iar viitorul soț al acesteia a rupt tacerea și a marturisit tot adevarul. Catalin Vișanescu a declarat ca fiica lui Florin Salam nu este insarcinata, iar nunta va avea loc pe 25 august, cu trei zile inainte de ziua vedetei.…

- Doctorii de la Spitalul Judetean Arges s-au confruntat luni seara, 19 februarie, cu un caz iesit din comun. O femeie de 33 de ani din comuna argeseana Ratesti, care habar nu avea ca e însarcinata, a nascut în WC-ul spitalului.

- Mare bucurie in familia Basescu! Dupa ce Cancan.ro a dezvaluit ca Elena Basescu este insarcinata, EBA a confirmat ca va deveni mama pentru a treia oara. Traian Basescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va deveni bunic pentru a patra oara. Fostul președinte așteapta cu nerabdare…

- In sfarsit, fosta „blonda de la Cotroceni” va deveni mamica. Si bucuria este cu atat mai mare cu cat asteapta gemeni. Zvonurile ca Elena Udrea ar fi insarcinata au aparut inca de la sfarșitul lunii ianuarie, dupa ce a fost vazuta ieșind dintr-o clinica medicala, specializata in probleme ginecologice,…

- Monica Gabor a postat pe pagina de Facebook un video in care apare alaturi de fiul lui mr. Pink. Daca privesti cu atentie imaginile poti jura ca fosta doamna din Izvorani este insarcinata. Burtica ei pare destul de mare, detaliu observat si de prietenii virtuali. "Monica, mi se pare…

- Imaginile nepasarii au fost surprinse in Ekaterinburg, Rusia. Trupul neinsufletit al unui barbat cazut de la etaj a stat cateva ore bune in strada. Cel mai socant este ca langa mortul acoperit cu o prelata neagra, copii din curte se jucau nestingheriti.

- Alexia, fiica Andreei Esca, si Mario Fresh traiesc o iubire frumoasa, adolescentina, iar cei doi sunt sustinuti de ambii parinti. Ba chiar Andreea Esca si sotul sau il invita mereu pe iubitul fiicei lor la ei acasa si chiar petrec timp impreuna.

- REFUZ…Chiar daca a fost lasat sub control judiciar si enoriasii din Valeni cer ca acesta sa revina ca preot in parohia lor, magistratilor nu pare sa le pese de acest lucru. Astfel, au respins cererea formulata de preotul Razvan Bumbu prin care a cerut sa fie lasat sa profeseze ca preot. Chiar si asa,…

- O lucrare la rețeau de alimentare cu gaze a comunei Gura Ocniței, programata astazi intre orele 8:30 – 13:30, dar Post-ul Distrigaz a lasat bolnavii de la Gura Ocniței in frig! Cateva sute de localnici sunt și ei afectați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vineri, 2 februarie, in jurul orei 19.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, pe sensul de intrare in tara, cetateanul maghiar L.M., in varsta de 35 de ani, conducand un autoturism marca Renault Laguna, inmatriculat in Polonia. Politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali…

- Betty Salam si Catalin Visanescu se pregatesc de marele eveniment din viata lor! Nu doar ca sunt nerabdatori, dar tatal frumoasei artiste se ocupa de procedurile legale pentru casatoria civila.

- Gabriela Cristea a postat pe pagina personala de Facebook o fotografie cu o tarta pregatita chiar de ea. Fotografia este insotita de un comentariu in care le spune ca a pregatit acest desert pentru musafiri. „Maine avem musafiri si m-am gandit sa ma prezint onorabil Tarta cu creme patisseri cu mascarpone…

- Un autoturism de lux care valoreaza aproape o avere a disparut in urma cu cateva nopți de pe o strada din Lugoj. Mașina, unica in oraș, un Maserati Ghibli, a disparut din fața casei proprietarului, un om de afaceri din Lugoj, potrivit banatulazi.ro ”Practic a fost furata in trei minute. Cu siguranța este…

- Fata Catincai Roman stie sa atraga atentia! Invitata intr-un platou de televiziune, ea a avut aparitie incendiara dupa ce si-a schimbat radical look-ul. Tanara vedeta a ales un outfit cu sutienul la vedere, iar Mihai Morar i-a cerut explicatii pentru fiecare articol vestimentar pe care il purta.

- Este stirea bomba a weekendului! Elena Udrea este insarcinata si urmeaza sa devina mama pentru prima oara. Totul s-a intamplat in urma unui proces de fertilizare pe care vedeta l-ar fi facut pentru a treia oara.

- Pepe a avut parte de un incident cu adevarat neplacut in seara zilei de vineri, 19 ianuarie. Preocupat de forma sa fizica, solistul a mers, așa cum face de fiecare data cand poate, la o sala de sport cunoscuta din Voluntari.

- Cazinoul din Constanța a intrat pe lista rusinoasa a celor mai afectate 12 cladiri de patrimoniu din Europa, alaturi de monumente istorice din Albania, Georgia sau Belgia. Cu banii de reparaţii blocaţi în cont de trei ani şi cu o lege care permite blocarea oricărei licitaţii,…

- Desi Irina Rimes este extrem de discreta cand vine vorba de viata personala, motivul divortului sau este cutremurator. Aparent, fostul sot al cantaretei si-a lasat amanta insarcinata. Divortul din vara anului trecut s-a bazat pe motive legate de infidelitate. Fostul sot al Irinei Rimes si-a lasat insarcinata…

- Aceasta imagine pe care fiica președintelui SUA a postat-o de ziua soțului ei ne arata o burtica proeminenta Admiratorii Ivankai s-au grabit s-o felicite pentru sarcina. Chiar daca ea nu menționa nimic in mesajul atașat pozei. „La multi ani, Jared. Iti multumesc pentru ca esti un tata minunat, cel mai…

- Nicolae Guta este in al noualea cer de cand a aflat ca urmeaza sa devina tatic pentru a 12-a oara si-si rasfata sotia cum stie mai bine. Manelistul i-a luat un cadou de 50.000 de euro si o tine in puf.

- Cei care l-au cunoscut pe barbat spun ca acesta era un profesor pasionat si dedicat meseriei sale. O fosta eleva, in prezent actrita la Teatrul Pascani, a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook. Ea spune ca barbatul a facut-o sa iubeasca matematica si ca recent se intalnise cu el. Acesta i-a marturisit…

- Narcis Raducan, fost director sportiv al mai multor cluburi importante din Liga I, considera ca titlul de campioana se va decide intre trei fruntase ale Ligii I: CFR, FCSB si CS U Craiova. Totusi, clujenii au prima sansa datorita antrenorului Dan Petrescu, cel mai experimentat tehnician din competitia…

- Actrita americana Cameron Diaz, in varsta de 45 de ani, este insarcinata pentru prima data, au anuntat in aceasta saptamana doua tabloide din Statele Unite, citate de site-ul francez leparisien.fr. Intr-un set de fotografii publicate recent de tabloidul Radar Online, vedeta americana poarta…

- Politistii din Cugir au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din Cugir, care, in noaptea dintre ani, a sustras doua autoturisme cu care, fara a poseda permis de conducere, a circulat pe strazile din oras. Pe unul dintre autoturisme, l-a avariat. La data de 4 ianuarie a.c., politistii…

- Nu mai e mult si se va implini un an de cand afaceristul Vasile Turcu a parasit aceasta lume. Fostul actionar dinamovist nu a fost uitat de cei dragi, care au mare grija ca mormantul lui sa fie mereu ingrijit! CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , a realizat imagini emotionante de la locul unde milionarul…