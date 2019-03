Stiri pe aceeasi tema

- Acest detinut, in varsta de 27 de ani, care s-a baricadat impreuna cu partenera sa, timp de aproape zece ore in unitatea de viata familiala (UVF) din inchisoare, a fost spitalizat dupa ce a fost ranit ”usor” in asaltul lansat de Raid cu putin inainte de ora locala 19.00 (20.00, ora Romaniei), a anuntat…

- Cinci persoane ranite in atentatul comis la 11 decembrie la targul de Craciun din Strasbourg (estul Frantei) inca sunt spitalizate, iar celula de asistenta psihologica creata dupa atac a primit deja aproape 700 de persoane, au anuntat marti autoritatile locale, citate de AFP. Atentatul comis de Cherif…

- O importanta operatiune a fortelor de politie franceze are loc in cursul dupa-amiezii de joi in cartierul Neudorf din Strasbourg, unde i s-a pierdut urma lui Cherif Chekatt, autorul atentatului de acum doua...

- Cherif Chekatt a fost deja incarcerat in mai multe randuri si era cunoscut de Administratia Penitenciarelor din cauza radicalizarii sale si atitudinii sale prozelite in 2015”, a declarat procurorul Republicii de la Paris Remy Heitz. Numele sau a fost inscris in Fisierul Semnalarilor pentru Prevenire…

- Suspectul in varsta de 29 de ani este cunoscut de autoritatile franceze ca fiind islamist radicalizat, a mentionat purtatoarea de cuvant.Aceasta a mai precizat ca autoritatile germane coopereaza indeaproape cu cele din Franta in acest caz, in contexul operatiunii de amploare lansate pentru…

- Cherif C., cautat de autoritațile din Franța pentru atacul armat din Strasbourg, este un cunoscut pentru infracțiunile de furt și violența, cazierul sau judiciar adunand 27 de condamnari de drept comun in Franța, germania și Elveția, a declarat procurorul general al Franței, Remy Heitz. Atacatorul ar…

- Suspectul, Cherif Chekatt, in varsta de 29 de ani, nascut la Strasbourg, este o persoana cunoscuta de serviciile de securitate franceze drept o posibila amenințare terorista. Acesta ar fi fugit de la fața locului cu un taxi, dupa un schimb de focuri cu polițiștii. Autoritațile au transmis ca cel…