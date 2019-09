Deţinutul evadat din Penitenciarul Focşani a fost prins Detinutul evadat din Penitenciarul Focsani a fost prins Politistii l-au identificat si prins pe detinutul evadat, vineri, din Penitenciarul Focsani, a anuntat politia Vrancea. El a fost retinut pe raza comunei Poiana Cristei, unde se ascundea la o stâna. Politistii au primit în jurul orei 19:00 un apel la 112 de la o femeie din localitate, care a spus ca a fost agresata în locuinta sa de catre un barbat necunoscut, care i-a sustras suma de 180 lei si a fugit. Cu putin timp în urma, barbatul se afla în custodia politistilor, urmând a fi… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

