- Deținutul evadat vineri dupa amiaza a fost gasit. Conform unor surse, acesta s-ar fi ascuns intr-o faneața, la Poiana Cristei, o femeie l-ar fi vazut și ar fi alertat poliția. Vom reveni cu informații. UPDATE! „In urma cu putin timp, barbatul evadat din Penitenciarul Focșani, a fost identificat si prins…

- Vasilica Ciobotaru (39 de ani), deținutul condamnat la 22 de ani pentru omor (sentința primita in 2014) a fost prins in aceasta seara in comuna Poiana Cristei (se ascundea la o stana din zona). Ciobotaru se afla in inchisoare de 14 ani, iar in urma cu 2 ani a cerut sa fie eliberat condiționat. Instanța…

- Sambata dimineața, incepand cu ora 07.00, au fost reluate cautarile pentru gasirea și prinderea deținutului de la Penitenciarul Focșani, evadat vineri dupa amiaza de la punctul de lucru Aviputna Golești. Vasilica Ciobotaru era pe finalul unei pedepse de 22 de ani de inchisoare pentru omor. Barbatul…

- Un detinut in varsta de 39 de ani, incarcerat la Penitenciarul Focsani, unde executa o condamnare de 22 ani de inchisoare pentru omor calificat, a evadat vineri dupa-amiaza, in timp ce se afla la munca pe raza localitatii Golesti, a informat unitatea de detentie. ‘Vineri, 20 septembrie 2019, in jurul…