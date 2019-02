Stiri pe aceeasi tema

- Detinutii din Penitenciarul Arad care au muncit in cursul anului 2018 la diverse firme au adus institutiei aproape 1,4 milioane de euro, bani folositi pentru imbunatatirea conditiilor de detentie si de munca ale personalului angajat. Purtatorul de cuvant al Penitenciarului Arad, Eduard Magold, a declarat…

- Va reamintim, la fel ca și alți primari din țara, edilul Timișoarei a primit o adresa de la Ministerul Finanțelor, prin care este informat ca unitațile administrativ teritoriale vor capata 60% din cotele din impozitele pe venit, dar vor avea și cheltuieli in plus, „pentru eficientizarea și responsabilizarea…

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in al treilea trimestru al anului trecut cu 30% fata de aceeasi perioada a anului anterior, pana la 4.454 lei (955 euro) pe luna, dar cheltuielile s-au majorat cu 34,9%, la 3.891 lei (835 euro), arata datele publicate, joi, de Institutul…

- Executivul a stabilit, in cea mai recenta ședința de Guvern, cat va fi salariul minim brut in 2019, ce se va intampla cu voucherele de vacanța, de unde vor fi luați banii pentru pensiile ramase de plata in acest an și cu cat va crește cuantumul ajutorului anual acordat veteranilor, vaduvelor și accidentatilor…

- Primaria Cluj-Napoca si Compania de Transport Public (CTP) au achizitionat in 2018 un numar de 45 de autobuze electrice si 75 de autobuze diesel, marca Mercedes. In 2019, vor fi investite zeci de milioane de euro in alte autobuze electrice, tramvaie si troleibuze. Banii vin din fonduri europene.

- FILANTROPUL DISCRET INVESTITII…Banii care vor ajunge in visteria primariei, in urma tranzactiei facuta de Constantin Dulute vor fi folositi pentru construirea, in proportie de 65%, a noului corp al spitalului barladean. GEST… Personaj discret atunci cand vine vorba despre viata sa personala si de afacerile…

- Alstom este una dintre corporațiile care a caștigat mai multe licitații uriașe in infrastructura din Romania! Compania se remarca, insa, cu mulțimea de procese și arbitraje comerciale in contracte incheiate pretutindeni in lume.Alstom este prezenta in Romania de 20 de ani și are peste 1.000…