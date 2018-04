Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta gratiereeste un adevarat balon de oxigen atat pentru detinuti, cat si pentru personalul penitenciarelor din aceasta tara. Masura se adreseaza cu prioritate detinutilor batrani, a celor bolnavi, mai ales cei care se afla in faza terminala. De asemenea, femeile insarcinate si mamele…

- Aproximativ 500 de detinuti de la Penitenciarul Iasi vor fi relocati in alte inchisori din tara, anunta Administratia Nationala a Penitenciarelor. Dupa cum se arata intr-un comunicat, motivul il constituie intrarea intr-un proces de modernizare a imobilului construit in anii ’50. Deja, o parte dintre…

- Intr-un comunicat de presa transmis miercuri, Administratia Nationala a Penitenciarelor sustine ca se deruleaza, in mod constant, un proces de inventariere si clasificare a spatiilor de detinere, din punctul de vedere al conditiilor de detentie, al conditiilor de munca si al sigurantei in exploatare,…

- Reprezentantii Penitenciarului de Maxima Siguranta din Iasi sustin ca vor reabilita cel mai veci pavilion al unitatii de detentie, cladire cu rism seismic. In jur de 400 de detinuti au fost deja relocati la alte inchisori din tara.

- Polițiștii clujeni au reținut, duminica, un tânar imediat dupa ce a preluat cu colet cu aproximativ 10 kilograme de cannabis, care fusese transportat cu un autocar, din Spania.”La data de 1 aprilie a.c., în urma unei sesizari privind transportarea unui colet ce poate…

- Persoanele cu insomnie sunt mai expuse unor boli precum diabetul, din cauza dereglarii nivelului insulinei, si hipertiroidia, produsa de excesul de hormoni tiroidieni. Studiile au aratat ca insomnia favorizeaza aparitia infarctului si a accidentului vascular cerebral. Scaderea…

- Sindicatele funcționarilor publici amenința cu noi proteste dupa ce au vazut care sunt efectele reale ale noii legi a salarizarii, in combinație cu revoluția fiscala. La fel ca și in cazul angajaților din poliție sau din sistemul penitenciar o mare parte a funcționarilor publici și a personalului contractual…

- Un drum judetean si un drum comunal din Dolj au fost inchise din cauza inundatiilor, apa avand aproximativ 40 de centimetri in doua zone ale acestora. In cele doua cazuri circulatia rutiera se desfasoara pe rute ocolitoare.Citeste si: Precizari de ULTIM MOMENT de la ANI, dupa decizia CCR pe…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 95, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan scrie, sambata, pe Facebook, ca nu a urmarit ”asa-zisul Congres al PSD”, dar constata ca ”s-a sinucis cel mai mare partid din Romania”. ”Am ajuns aici din cauza ticalosiei lui Dragnea, dar si din cauza lasitatii si oportunismului celorlalti”, spune Ivan, care afirma…

- Au aparut noi imagini cu fostul spion rus și fiica lui, care au fost otraviți. La cinci zile dupa ce au fost gasiți inconștienți, Sergei Skripal Skripal și fata sa, sunt inca internați in spital, impreuna cu detectivul Nick Bailey. Acesta din urma e casatorit, are doi copii și a fost și el otravit cu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru Agerpres, ca, din moment ce nu se mai poate face nimic, subiectul legat de DNA si de schimbarea din functie a Laurei Codruta Kovesi trebuie inchis asa cum e in acest moment.Citește și: Lista COMPLETA a candidaților la Congresul PSD:…

- Europarlamentarul Monica Macovei a demisionat din Alianta Conservatorilor si Reformistilor Europeni. Decizia a fost luata dupa ce grupul l-a invitat pe fostul prim-ministru Victor Ponta la summitul Aliantei din 22...

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara au efectuat astazi un numar 12 percheziții domiciliare, pe raza…

- Arnold Mengelkoch este ofițer de migrație in suburbia din Neukolln din Berlin. In Der Tagesspiegel, el avertizeaza asupra modului in care un numar mare de refugiați și migranți duc Capitala intr-o direcție greșita si nu mai prezinta siguranta pentru locuitorii ei.

- Un studiu facut in SUA estimeaza ca, pina in anul 2020, bolile de inima vor fi principala cauza de mortalitate. Peste 25 de milioane de oameni ar putea sa moara anual din cauza complicatiilor la inima. Deoarece aceste boli au ca principala cauza alimentatia, specialiștii va recomanda ce alimente sa…

- Cosmin Contra a privit de pe stadion meciul retur din 16-imile Europa League dintre Lazio și FCSB, scor 5-1, și spune ca s-a simțit extrem de prost cand a vazut cum se distrau jucatorii italienilor cu echipa roș-albaștrilor. "M-am simtit un pic foarte prost imediat dupa meci, pentru ca s-a vazut o asa…

- DJ 546E Oporelu – Miesti (judetul Olt) si DJ 284 Ghermanesti – Arsura (judetul Vaslui) sunt in continuare inchise, din cauza vremii, informeaza duminica Centrul Infotrafic din Politia Romana.

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a aparut in fața presei, anunțand ca a convocat Comandamentul de iarna, in urma caderilor masive de zapada. Ea a purtat o caciula care a atras atenția, iar pe Facebook au aparut zeci de comentarii rautacioase. Primarul general a postat la doua zile poza…

- Cea mai circulata autostrada din România a devenit un pericol public. Nici n-a trecut bine primul episod de iarna, ca pe A2 au aparut adevarate cratere si santuri. Pe zeci de kilometri, prima banda de sens dinspre București spre Constanța arata ca dupa bombardament.

- Incepand de la 1 martie cresc si salariile profesorilor, nu doar ale medicilor. In cazul cadrelor didactice, majorarea prevazuta de Guvern se ridica la 20%. Conform calculelor facute pe Portalinvatamant.ro, unele cresteri sunt de peste 1.000 de lei. Iata cateva exemple de mariri…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis miercuri cu unanimitate de voturi reprogramarea etapei din Liga 2 si Liga 3 din datele de 2–3 martie 2018, aceasta urmand a se desfasura la data de 28 martie 2018. In...

- Meciul CS Universitatea Craiova - Dinamo Bucuresti, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, programat pentru joi, a fost amanat de Federatia Romana de Fotbal din cauza conditiilor meteo nefavorabile. "Ca urmare a prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in judetul…

- Un numar de 12 copii din satul Veseud au fost transportati, miercuri dimineata, la scoala cu trei autospeciale ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, deoarece microbuzul scolar nu a putut ajunge la destinatie din cauza zapezii. "Cu ajutorul pompierilor, 12 copii au ajuns…

- Serban Huidu, Ioana Petric si Codrut Keghes revin la Prima TV incepand de miercuri, 28 februarie, de la ora 20.30, cu un nou sezon „Cronica Carcotasilor“. Repoterii „Adevarul“ au patruns pe platourile de filmare pentru a surprinde cum decurge pregatirea unei astfel de productii.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat ca alte trei femei, in varsta de 44, 69 si respectiv 82 de ani, si-au pierdut viata din cauza virusului gripal. Ele aveau si alte probleme de sanatate, nefiind vaccinate antigripal. Numarul total de decese a ajuns astfel la 60.

- O fetita de doi ani cu stare febrila, din localitatea Ulmi, din apropierea municipiului Slatina, a fost transportata marti dimineata la spital cu autosenilata pompierilor, dupa o interventie de aproximativ trei ore. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Ce drumuri sunt inchise din cauza vremii pe 27 februarie 2018. Centrul INFOTRAFIC al Poliției Romane anunța ca mai multe drumuri sunt blocate, marți dimineața, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Autostrazile A2 și A4 sunt inchise complet , inca de luni, din cauza ninsorii și a viscolului. De…

- Potrivit CFR Calatori, cele sase trenuri adaugate pe lista celor anulate sunt: R 7372 Galati – Faurei; R 9410 Piatra Olt – Caracal; R 9409 Caracal - Piatra Olt; R 9139 Craiova – Calafat; IR 1885 Titu – Targoviste; IR 1888 Targoviste – Titu. De asemenea, trei trenuri care ar fi trebuit sa ajunga din…

- 12 persoane au fost cazate in Adapostul Primariei Constanta de pe Soseaua Mangaliei din cauza vremii nefavorabile. Persoanele beneficiaza de trei mese, grup sanitar si dus si vor ramane in adapost si peste noapte. ...

- ȘCOLI INCHISE DIN CAUZA VREMII FEBRUARIE 2018. Romanie e sub cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol, iar autoritațile au decis in unele județe inca de ieri sa inchida școlile, inclusiv București. Intre timp, și in alte instituțiile de invațamant din mai multe zone ale Romaniei s-a decis…

- Situație speciala la Complexul Energetic Oltenia din cauza vremii severe din aceste zile. Conducerea companiei a decis ca directorii sucursalelor și cei ai carierelor miniere sa fie la munca 24 de ore din 24, in contextul in care CEO funcționeaza cu noua grupuri energetice, iar Dispecerul Energetic…

- Luni si marti nu vor avea loc cursuri in scolile din Bucuresti din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat duminica primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Avand in vedere prognozele meteorologice anuntate de ANM, am luat si noi cateva masuri, le-am analizat foarte serios, responsabil,…

- O femeie de 60 de ani din Brasov a murit de gripa de tip B, analizele de laborator conformand acest lucru. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica este al 53-lea deces provocat de virului gripal in acest sezon si al doilea la Brasov. Femeia care a decedat avea insa si alte boli cronice. Citeste…

- Unul dintre exercițiile care mobilizeaza cea mai mare parte a musculaturii este flotarea. Specific mai ales barbaților, flotarile au beneficii incredibile asupra corpului omenesc atat timp cat sunt facute regulat și corect. Pot fi efectuate practic oriunde, fara echipament special, alege sa…

- Comisarii de la Protecția Consumatorilor Constanța au amendat cu 10.000 de lei și au retras de la vanzare peste o tona de carne și produse din carne, in urma unui control efectuat la o macelarie cunoscuta din oraș. Unitatea a fost inchisa.

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca fostului deputat Vlad Cosma, martor cu identitate protejata intr-o cauza, i s-a ridicat protectia, in cursul zilei de luni, pentru ca si-a devoalat singur faptele pe care le-a dat in declaratii. "Inculpatii (...) au devoalat propriile…

- Seful serviciului de informatii german, Hans-Georg Maassen, doreste ca guvernul sa revizuiasca legile ce restrictioneaza supravegherea minorilor, pentru a putea fi gestionat astfel riscul reprezentat de combatantii islamisti care revin acasa ca 'agenti inactivi' si care ar putea comite atacuri, relateaza…

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza Reuters.

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza Reuters.Michel Delpuech, prefectul Politiei din Paris, a declarat ca cele aproximativ 1.500 de persoane…

- Orologiul Apocalipsei, care simbolizeaza iminenta unui cataclism planetar, a fost dat inainte cu 30 de secunde si indica doar doua minute pana la miezul noptii, din cauza unui risc sporit al unui conflict nuclear mondial si a „imprevizibilitatii“ presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP.

- Circa 80 de persoane aflate intr-un hotel montan din Italia amenintat de o avalansa majora au fost evacuate marti cu elicoptere ale armatei, au informat mass-media italiene, citate de DPA. Hotelul aflat in pericol este Langtauferer Hof din Melago, o statiune de schi din Valea Vinschgau…

- Mii de turisti sunt blocati in statiunea elvetiana Zermatt din cauza riscului de avalanse. Traficul rutier si cel feroviar este suspendat, iar autoritatile le-au recomandat oamenilor sa nu incerce sa paraseasca localitatea pe cont propriu.

- Peste o suta de cabane - "chalet" - sunt vizate de un plan de evacuare in celebra statiune Chamonix din Alpii francezi, ca urmare a riscului maxim de avalanse declarat luni pentru masivul Mont-Blanc, potrivit autoritatilor locale citate de AFP. In ce priveste traficul rutier, intreaga vale Chamonix…

- Aproximativ 80 de TIR-uri sunt oprite, joi dimineata, la Azuga, judetul Prahova, din cauza unui vehicul de mare tonaj care a derapat si trebuie ridicat. La Nistoresti, sunt oprite 130 de camioane, politistii instituind filtre si lasand sa treaca doar vehiculele mai mici de 7,5 tone. Potrivit Politiei…

- Imbolnavirea prin infecții respiratorii acute, cea mai fecventa afecțiune, a fost mai scazuta in ultima perioada, arata datele Direcției de Sanatate Publica Timiș. Peste 1.000 de persoane s-au prezentat la medic, in saptamana precedenta, acuzand cefalele, dureri in gat, nas infundat și secreții nazale,…

- Avionul Blue Air care facea cursa Bacau – Catania a trebuit sa aterizeze la Palermo din cauza condițiilor atmosferice. “Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, zborul Blue Air 0B2945 care a decolat astazi de la Bacau cu destinația Catania a fost nevoit sa realizeze o oprire pe aeroportul de rezerva…