- In judetul Vaslui lipsa fortei de munca reprezinta o problema importanta pentru angajatori, in special in domeniul constructiilor. Un motiv ar fi salariile, care sunt mai mici cu aproximativ 20% fata de media pe tara. Tot mai mulți agenți economici din județul Vaslui se plang de faptul ca, in ciuda…

- Guvernul a aprobat, un contingent de 20.000 de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in 2019, in crestere cu 5.000 fata de anul trecut, informeaza un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS). "Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, proiectul de Hotarare privind stabilirea…

- De ce pleaca Nestle de la Timișoara? O prima justificare a fost oferita de compania multinaționala printr-o scrisoare trimisa autoritaților centrale și prezentata de cei de la Profit.ro. Documentul se refera la condițiile noi de pe piața alimentara romaneasca, la costurile de operare tot mai…

- Campania va fi activa pe aeroporturile din Suceava, Bacau si Iasi si in vamile din Bors si Nadlac si va viza atragerea de muncitori in noul depozit al nemtilor din apropierea orasului Roman din regiunea Moldovei.

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, spune ca este pentru prima data de cand este edil cand nu sunt cheltuiți toți banii alocați pentru reparații de strazi in municipiu din cauza lipsei forței de munca, fiind cheltuita doar trei sferturi din suma prevazuta inițial in buget. Primarul Ion Lungu a declarat pentru…

- Ministrul Finanțelor vrea sa limiteze dreptul la munca. Eugen Teodorovici a propus ca, dupa 5 ani, migranții sa fie nevoiți sa-și caute de lucru in alta țara sau sa se intoarca de unde au plecat. Așa vede ministrul Finanțelor rezolvarea crizei forței de munca.

- Romania trece printr-o criza a fortei de munca iar firme din judetul Maramures sunt pe punctul de a-si muta capacitatile de productie in alta tara, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, deputatul PMP Adrian Todoran. ‘Acum, in Romania este o criza a locurilor de munca, criza observata de cei…