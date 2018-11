Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit, joi, la o fabrica de mobila din Targoviste, judetul Dambovita. Focul se manifesta la patru hale, pe o suprafata de 10.000 de metri patrati. Din primele informatii, nu exista victime, scrie digi24.ro.

- Imagini uluitoare la Spitalul Județean de Urgența din Targoviște! Paznicul instituției a fost batut, și a suferit rani, de rudele unui pacient. In timpul scandalului, cateva geamuri au fost sparte. Intervenția polițiștilor a calmat spiritele. Potrivit datelor furnizate de IPJ Dambovita, scandalul a…

- Ambasadorul Croatiei la Bucuresti, Davor Vidis, a facut o vizita de lucru in judetul Dambovita. Dupa ce a stat de vorba cu mai marii judetului, oficialul a mers la Muzeul Politiei din Targoviste, singurul muzeu al politiei din Romania. Execelenta Sa nu a venit cu mana goala, ci a donat o uniforma pe…

- Preotul Cosmin Santi, cadru didactic în cadrul Facultații de Teologie de la Universitatea Valahia din Târgoviște, și preot paroh al comunitații de la Viforâta (Dâmbovița), a reacționat extrem de dur dupa eșecul referendumului.Acesta a cerut, prin intermediul…

- La sediul Bibliotecii Judetene „I.H. Radulescu” Dambovita a fost organizata manifestarea „Priviri in trecut: Holocaustul”, dedicata Zilei Nationale de Comemorare a Holocaustului. Programul evenimentului a inclus: vizionare de film documentar, lectura publica din cartile dedicate fenomenului, expozitie…

- Regata, unul dintre cei mai importanți jucatori in importul și distribuția materialelor de construcții din Romania, se pregatește sa deschida cel mai mare magazin al companiei din Dambovița. Noul magazin Regata, situat in strada Petru Cercel 33 B, vis-a-vis de OMV, iși va deschide porțile vineri, 5…

