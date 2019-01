Deținuții au fost scosi la deszapezit strazile din Vaslui Caderile abundente de zapada din cursul nopții de miercuri spre joi, care au continuat și ieri, au ingreunat traficul in Vaslui, atat pentru șoferi, cat si pentru pietoni. Autoritațile s-au mobilizat si au incercat sa controleze situatia, insa in multe zone accesul se face cu dificultate. Pe strazi, s-a acționat cu utilaje, pentru indepartarea zapezii, iar trotuarele au fost curațate atat cu lucratori de la Goscom, dar si cu deținuți de la Penitenciarul Vaslui. Avand in vedere condițiile meteo deosebite din aceasta perioada, ca și in anii anteriori, a fost solicitata prezența unei echipe de la… Citeste articolul mai departe pe vasluion.ro…

