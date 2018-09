Stiri pe aceeasi tema

- CSU Craiova a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), liderul Ligii a II-a Sportul Snagov, calificandu-se in optimile de finala ale Cupei Romaniei.Au marcat Gardos '36 si Markovici '74. Si echipa de Liga III-a, Csikszereda Miercurea Ciuc, este in optimi, dupa ce a invins,…

- Reprezentativa Under 19 a Romaniei a invins cu 2-1 selecționata similara a Ciprului, intr-o partida amicala care s-a desfașurat la Mogoșoaia, gruparea pregatita de Daniel Oprescu fiind “plina” de jucatori prahoveni sau legitimati la cluburi care activeaza in Ploiesti. Astfel, petrolistul Ticu a fost…

- CS U Craiova a trecut de FC Voluntari, scor 5-1. Devis Mangia, antrenorul oltenilor, e incantat de prestația elevilor sai și ironizeaza calitatea gazonului de pe stadionul "Ion Oblemenco". "Ma simt bine. Am facut un meci bun, in repriza secunda nu am pastrat ritmul, dar am menținut posesia mingii. Echipa…

- Devis Mangia, antrenorul Craiovei, a recunoscut la conferința de presa de azi ca echipa trece prin cel mai dificil moment de cand italianul a preluat echipa. In plus, antrenorul alb-albaștrilor a acuzat din nou starea gazonului de pe "Ion Oblemenco". "Voluntariul nu a inceput foarte bine, dar trebuie…

- U Cluj s-a impus pe teren propriu, 3-0 cu Energeticianul. "Dubla" lui Gavra și Giurgiu au adus victoria "șepcilor roșii" intr-un meci care s-a jucat in condiții penibile, pe un gazon distrus de festivalul Untold Avem stadioane, nu și terenuri! Dupa Arena Naționala (București), "Ion Oblemenco" (Craiova),…

- Cornel Dinu (70 de ani) i-a desființat pe fundașii Craiovei, pe care ii considera principalii vinovați pentru startul dezamagitor al echipei oltene. "E inadmisibil ce se intampla la Craiova. Gardos e bun la dansul de la Capalna, ca acolo nu trebuie repeziciune mare, trebuie sa stai drept si sa faci…

- Cine este George Radulescu, arbitrul care l-a eliminat pe Gica Hagi, pentru proteste, in minutul 40 al meciului Concordia Chiajna – Viitorul, 1-1 . George Radulescu este comisar șef de poliție, fiind adjunctul șefului politiei din Bragadiru. Surse din arbitraj susțin ca George Radulescu este prieten…

- Dupa ce a fost in carți pentru finala Cupei Romaniei, noul stadion "Ion Oblemenco" va gazdui, in sfarșit, un meci important. Mai exact, Supercupa Romaniei dintre CFR Cluj și U Craiova. Inaugurat toamna trecuta, stadionul Craiovei s-a confruntat cu o mare problema in sezonul recent incheiat: starea…